Баскетболисты «Цмоки-Минск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

Совсем недавно могилевчане приятно удивили, взяв верх над лидировавшим «Гродно-93». 27 февраля они вполне могли повторить тот подвиг. Не хватило совсем чуть-чуть. «Борисфен» на равных конкурировал с более сильным оппонентом и провалился только во второй четверти. За оставшееся время наверстать упущенное не удалось. Итоговые цифры – 77:71 в пользу «Цмоков».

В рядах победителей следует отметить Романа Гестя, на счету которого 15 очков и 5 подборов. После этой виктории столичная дружина вышла на чистое первое место в турнирной таблице.