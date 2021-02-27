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Баскетболисты «Цмоки-Минск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси

27 февраля 2021 20:03
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Новости Беларуси. «Цмоки» обыграли «Борисфен» в центральном матче мужского чемпионата Беларуси по баскетболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Баскетболисты «Цмоки-Минск» вышли в лидеры чемпионата Беларуси-1

Совсем недавно могилевчане приятно удивили, взяв верх над лидировавшим «Гродно-93». 27 февраля они вполне могли повторить тот подвиг. Не хватило совсем чуть-чуть. «Борисфен» на равных конкурировал с более сильным оппонентом и провалился только во второй четверти. За оставшееся время наверстать упущенное не удалось. Итоговые цифры – 77:71 в пользу «Цмоков».

В рядах победителей следует отметить Романа Гестя, на счету которого 15 очков и 5 подборов. После этой виктории столичная дружина вышла на чистое первое место в турнирной таблице.

# Баскетбол # Роман Гесть # Фотофакт

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