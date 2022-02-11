Баскетболисты «Цмоки-Минск» победили «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» после почти двухмесячного перерыва 10 февраля провели очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Ростислава Вергуна одержали вторую победу в сезоне.
Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоки-Минск» после почти двухмесячного перерыва 10 февраля провели очередной матч Единой лиги ВТБ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Подопечные Ростислава Вергуна одержали вторую победу в сезоне.
На домашней площадке они обыграли красноярский «Енисей» со счетом 72:68. Причем на старте противостояния счет быстро стал расти в пользу гостей. Только в третьем периоде «драконы» собрались и перехватили инициативу. Блестяще себя показали минчане в заключительной четверти. Решающим стал острейший выпад Уорнера, который обыграл троих и вогнал мяч в корзину. Контрольный же «выстрел» сделал Кларк с линии штрафных.
Сейчас «драконы» располагаются на 11-м месте среди 12-ти участников Единой лиги ВТБ. Турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС.