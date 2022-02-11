Баскетболисты «Цмоки-Минск» победили «Енисей» в матче Единой лиги ВТБ

На домашней площадке они обыграли красноярский «Енисей» со счетом 72:68. Причем на старте противостояния счет быстро стал расти в пользу гостей. Только в третьем периоде «драконы» собрались и перехватили инициативу. Блестяще себя показали минчане в заключительной четверти. Решающим стал острейший выпад Уорнера, который обыграл троих и вогнал мяч в корзину. Контрольный же «выстрел» сделал Кларк с линии штрафных.