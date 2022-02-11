«Организаторы турнира учли пожелания наших ребят». Дмитрий Лукашенко побывал на турнире «Снежный снайпер»

Новости Беларуси. Будущие звезды биатлона стартовали в финале «Снежного снайпера» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Будущие звезды биатлона стартовали в финале «Снежного снайпера» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот турнир уже в 14-й раз собрал школьников со всей страны. В этом сезоне это более 24 тысяч мальчиков и девочек, но до финала дошли 168 лучших. По итогам первого дня в копилке минской сборной 7 наград.
Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета РГОО «Президентский спортивный клуб»:
Организаторы турнира учли пожелания в прошлом году наших ребят, которые здесь принимали участие. И уже с этого года в «Снежный снайпер» будет включено три вида гонки. Мы добавили сюда дисциплину масс-старт. Хотелось бы отметить, что с осени прошлого года мы каждый район оснастили пневматическими винтовками и специальными мишенными биатлонными установками, которые, кстати, были впервые сделаны у нас на белорусском предприятии «Могилевлифтмаш».
«Хочу стать профессиональным биатлонистом». В «Снежном снайпере» до финала дошли 168 спортсменов (подробнее здесь).