«Организаторы турнира учли пожелания наших ребят». Дмитрий Лукашенко побывал на турнире «Снежный снайпер»

Этот турнир уже в 14-й раз собрал школьников со всей страны. В этом сезоне это более 24 тысяч мальчиков и девочек, но до финала дошли 168 лучших. По итогам первого дня в копилке минской сборной 7 наград.

Дмитрий Лукашенко, председатель центрального совета РГОО «Президентский спортивный клуб»:

Организаторы турнира учли пожелания в прошлом году наших ребят, которые здесь принимали участие. И уже с этого года в «Снежный снайпер» будет включено три вида гонки. Мы добавили сюда дисциплину масс-старт. Хотелось бы отметить, что с осени прошлого года мы каждый район оснастили пневматическими винтовками и специальными мишенными биатлонными установками, которые, кстати, были впервые сделаны у нас на белорусском предприятии «Могилевлифтмаш».