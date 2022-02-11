«Хочу стать профессиональным биатлонистом». В «Снежном снайпере» до финала дошли 168 спортсменов

Новости Беларуси. Будущие звезды биатлона стартовали в финале «Снежного снайпера» на призы Президентского спортивного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Организаторы турнира учли пожелания наших ребят». Дмитрий Лукашенко побывал на турнире «Снежный снайпер» – читайте здесь.

Виктория Вайтюк, призер соревнования «Снежный снайпер»:

Я участвовала два раза, до этого пыталась отобраться, но не получилось. В этом году вот получилось. И удачно. Все сильные, нужно тоже побороться за это, нелегко.

Владислав Сакович, призер соревнования «Снежный снайпер»:

Я уже 5-й год участвую, три года подряд не отбирался. Отбирался только на городских и не попадал на республику. Последние два года уже на республику попадал. Хочу стать профессиональным биатлонистом.