Обновились рейтинги ATP и WTA. Какие позиции занимают белорусы?

Новости Беларуси. Егор Герасимов расположился на 78-м месте обновленного рейтинга ATP. Это лучший результат среди белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На 116-й строчке наш Илья Ивашко, Владимир Игнатик – 356-й. В первой десятке по-прежнему без изменений. Первая тройка выглядит так: Новак Джокович, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.