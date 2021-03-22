Обновились рейтинги ATP и WTA. Какие позиции занимают белорусы?

Новости Беларуси. Егор Герасимов расположился на 78-м месте обновленного рейтинга ATP. Это лучший результат среди белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Егор Герасимов расположился на 78-м месте обновленного рейтинга ATP. Это лучший результат среди белорусских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На 116-й строчке наш Илья Ивашко, Владимир Игнатик – 356-й. В первой десятке по-прежнему без изменений. Первая тройка выглядит так: Новак Джокович, Даниил Медведев и Рафаэль Надаль.
Также появился обновленный рейтинг WTA. Белоруски Арина Соболенко и Виктория Азаренко не сдали позиций и по-прежнему занимают 8-е и 15-е места соответственно. Возглавляет список Эшли Барти, следом идет Наоми Осака, замыкает тройку Симона Халеп.