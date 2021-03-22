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Хоккей. «Гомель» обыграл «Шахтёр» и повёл в полуфинальной серии

22 марта 2021 12:45
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Новости Беларуси. «Гомель» снова впереди: в полуфинальной серии плей-офф хоккейного чемпионата страны «рыси» вновь переиграли «горняков», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Причем сценарий третьего противостояния очень напомнил дебютную встречу команд. Два первых периода активничали хоккеисты «Шахтера»: шайбами отметились Левко, Феклистов и Крикуненко, а вот в третьей двадцатиминутке феерил «Гомель». И снова отыгрался с 1:3! Один гол на счету Нестерова, дубль у Ревенко. Таким образом счет в серии становится 2:1 в пользу подопечных Сергея Стася.  

Четвертый матч серии состоится во вторник, 23 марта, в Гомеле.  

# Хоккей Беларуси # Сергей Стась

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