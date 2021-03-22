Хоккей. Полуфинал чемпионата Беларуси. «Металлург» примет «Юность» в третьем матче серии

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная стадия плей-офф. 22 марта третий матч серии на жлобинском льду проведут «Металлург» и «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Предыдущие две встречи завершились за пределами основного времени. В первый раз победителем стала столичная команда, во втором – парни из Гомельской области.

Причем главным обидчиком минчан стал опытный форвард «волков» Алексей Михнов. Прямо сейчас он идет на втором месте в списке бомбардиров нокаут-раунда. На его счету 11 очков в 8 встречах. Кстати, в этом рейтинге третьим расположился еще один жлобинчанин Евгений Астанков – у него 10 баллов в 8 матчах.