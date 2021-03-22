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Хоккей. Полуфинал чемпионата Беларуси. «Металлург» примет «Юность» в третьем матче серии

22 марта 2021 16:29
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею продолжается полуфинальная стадия плей-офф. 22 марта третий матч серии на жлобинском льду проведут «Металлург» и «Юность», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Предыдущие две встречи завершились за пределами основного времени. В первый раз победителем стала столичная команда, во втором – парни из Гомельской области.  

Причем главным обидчиком минчан стал опытный форвард «волков» Алексей Михнов. Прямо сейчас он идет на втором месте в списке бомбардиров нокаут-раунда. На его счету 11 очков в 8 встречах. Кстати, в этом рейтинге третьим расположился еще один жлобинчанин Евгений Астанков – у него 10 баллов в 8 матчах.  

Хоккей. Полуфинал чемпионата Беларуси. «Металлург» примет «Юность» в третьем матче серии-1

Сможет ли «Юность» остановить волевой «Металлург», узнаем скоро. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:45.  

В параллельной паре «Шахтер» – «Гомель» в серии лидируют «рыси», 2:1. 21 марта они еще раз подтвердили статус королей камбэков, отыгравшись со счета 1:3. Итоговые цифры матча были 4:3 в пользу команды Стася.  

# Хоккей Беларуси # Алексей Михнов # Евгений Астанков # Сергей Стась # Фотофакт

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