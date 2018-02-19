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ОИ-2018. CAS завёл дело в отношении бронзового призёра Александра Крушельницкого из России

19 февраля 2018 12:55
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Новости России. Антидопинговым подразделением CAS было принято решение об открытии дела в отношении призера ОИ Александра Крушельницкого из России. Об этом было сказано на официальном сайте Спортивного арбитражного суда.  

Кёрлингист вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в турнире смешанных пар.  

Накануне в СМИ появилась информация о том, что в одной из допинг-проб спортсмена были найдены следы мельдония.  

ОИ-2018. CAS завёл дело в отношении бронзового призёра Александра Крушельницкого из России-1

По информации пресс-атташе «Олимпийских атлетов из России» Константина Выборнова, официальных комментариев до вскрытия допинг-пробы Б не будет. Также представитель команды не назвал имя атлета и вид спорта.  

Константин Выборнов:  
Какие-либо иные ссылки на официальные заявления или слова представителей нашей делегации не соответствуют действительности. Дальнейшие комментарии с нашей стороны будут только после результатов вскрытия допинг-пробы «Б».  

Александр Крушельницкий ранее отмечал, что не в курсе происходящего (читать далее).  

Некоторые иностранные СМИ сообщают, что Крушельницкий сдал аккредитацию и покинул олимпийскую деревню. Также сообщается, что кёрлингист предположил, что препарат ему мог подмешать кто-то из соотечественников на сборах перед Олимпиадой. Будет проведено независимое расследование.  

Бронза Брызгаловой и Крушельницкого стала первой олимпийской медалью России в кёрлинге. А оба спортсмена – одними из самых обсужадемых олимпийских пар в сети.  

«Русская Джоли». Мир очаровала кёрлингистка Анастасия Брызгалова  

# Фотофакт # Зимняя Олимпиада – 2018 # Александр Крушельницкий # Анастасия Брызгалова

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