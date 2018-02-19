«Какое 11-е место? Это был прыжок на топ-3!». Мир шокирован несправедливостью в отношении Кушнира

Новости Беларуси. Не утихает скандал, связанный с ситуацией с белорусским фристайлистом Антоном Кушниром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Не утихает скандал, связанный с ситуацией с белорусским фристайлистом Антоном Кушниром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, лыжный акробат в отборе в финал на Олимпиаде-2018 отлично выполнил прыжок, в то время как судьи поставили спортсмену балл, не позволяющий пройти в решающую стадию.
Мировая спортивная общественность активно комментирует эту ситуацию в интернете.
Комментарии пользователей интернета:
Невероятно! Антон Кушнир был просто «изнасилован» судьями в его втором прыжке. И он не попал в финал Игр.
О чем судьи вообще думают? Какое 11-е место? Это был прыжок на топ-3!
Вот это да, Кушнира просто ограбили судьи.
После первого прыжка, думал, он будет первым. А его кинули. Ну уж после второго, тоже выполненного идеально, думал, оставят вверху. А его просто отклонили от разборок за медали. Беспредел!
То есть судьи могут делать всё, что угодно, и ничего нельзя сделать.
Так через 4 года ни одного белоруса в финале не будет.
Напомним, претензии по поводу судейства в отношении Кушнира главе Международного олимпийского комитета направил Александр Лукашенко. Президент Беларуси и Национального Олимпийского комитета не исключил своего участия в одной из предстоящих сессий МОК, где бы обсуждались этот и другие проблемные вопросы, возникшие в международном спорте.