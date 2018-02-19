«Какое 11-е место? Это был прыжок на топ-3!». Мир шокирован несправедливостью в отношении Кушнира

Новости Беларуси. Не утихает скандал, связанный с ситуацией с белорусским фристайлистом Антоном Кушниром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, лыжный акробат в отборе в финал на Олимпиаде-2018 отлично выполнил прыжок, в то время как судьи поставили спортсмену балл, не позволяющий пройти в решающую стадию.

Мировая спортивная общественность активно комментирует эту ситуацию в интернете.

Комментарии пользователей интернета:

Невероятно! Антон Кушнир был просто «изнасилован» судьями в его втором прыжке. И он не попал в финал Игр.

О чем судьи вообще думают? Какое 11-е место? Это был прыжок на топ-3!

Вот это да, Кушнира просто ограбили судьи.