«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?

Новости Беларуси. Ровно год остался до старта II Европейских игр. Ни у кого не возникает сомнений: Беларусь подготовится к этому событию в срок и по высшему разряду. Наглядный пример – стадион «Динамо», на неделе открывшийся после реконструкции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно он примет церемонии открытия и закрытия Европейских игр. Повторимся, это будет только через год, а пока на стадионе прошли другие старты. За их участников болел Евгений Пустовой. Биография «Динамо» – это летопись страны. Стахановский размах трибун в 30-е, послевоенные руины, матчи олимпийского футбольного турнира…

В 90-е спортивную гордость страны едва не разбазарили. Кстати, благодаря самому крупному рынку «Динамо» и выжил. Помнят эти стены и исторические матчи, и победы БАТЭ.

Александр Адамушко, житель Минска:

Произошло чудо – большое, огромное чудо. Александр Адамушко – счастливчик: живет у стадиона. Главная легкоатлетическая арена страны менялась на его глазах. А теперь радует глаз. Александр Адамушко:

Самое главное, что у страны появляется величие духа.

«Динамо» – это и личные встречи с победой, и ликование общенационального масштаба. На поле стадиона наш Президент выходил не единожды. Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо» Белорусы говорят: спортивный комментатор – подразумевают Владимира Новицкого. Именно с этого стадиона голос соревнований и матчей стартовал в высшую лигу комментаторского искусства.

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:

Комментаторская работа – с верхотуры, под козырьком той, старой арены – сейчас это небо и земля. Это просто фантастика, это действительно стадион, я уверен, который в полной мере соответствует, будет соответствовать долгие годы статусу национального олимпийского стадиона «Динамо».

Белорус Новицкий, российский комментатор Губерниев или американский Билл Симмонс не будут мешать друг другу своими эмоциями и голосами. «Динамо» изначально готовили к международным стандартам. Здесь 140 комментаторских кабинок с звукопоглощающими раздвижными перегородками.

Действительно, для журналистов здесь всё продумано. Это оценили и наши российские коллеги. Их-то попробуй удиви после Сочи и футбольного чемпионата мира дома.

Анна Гриманович, корреспондент телеканала «Звезда» (Россия):

И гостям, и самим спортсменам здесь будет очень комфортно выступать.

Юлия Шапошникова, корреспондент телеканала «МАТЧ-ТВ» (Россия):

Интересная задумка – это разноцветные сидения. Визуально на картинке это создает эффект заполненности трибун. Белорусские строители оказались на высоте. На год раньше запланированного справились с грандиозным «Динамо». Одновременно работали по 1600 человек. На месте не топтались. Евгений Пустовой, корреспондент:

Сколько пар обуви вы здесь стоптали и почему?

Елизавета Магова, главный инженер проекта стадиона «Динамо»:

Порядка 10 пар точно. Реконструкция стадиона, основное строительство было начато в марте 2015 года. Как руководитель проекта, я была здесь каждый день, иногда на день один, два и три раза. Елизавета Магова – главный проектировщик «Динамо». Задача стояла гармонично соединить стекло, металлоконструкции и историю. Елизавета Магова:

Изнутри стадион мы постарались сделать современным. Со стороны улицы Ульяновской можно увидеть дух стадиона именно 60-го.

Евгений Пустовой:

Главное, на что ориентировались при реконструкции «Динамо» – это качество. Из-за этого уменьшили количество трибун, зато места для зрителей стали более удобными.

И второе, самое важное – удалось сохранить историческую аркаду – стены, которые помнят олимпийских дух «Динамо». Но главная гордость «Динамо» – изумрудный газон. Футбольное поле очень мягкое. «Все равно не «Уэмбли» или «Энфилд», – скажут скептики. А вот мнения европейских функционеров от спорта даже переводить не надо. Хорошее настроение от увиденного чувствовалось и во время встречи Себастьяна Коэ с нашим Президентом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не забыли, что мы должны здесь Америку с Европой столкнуть?

Среди чисто спортивных тем – тема чистого спорта. Беларусь здесь непреклонна. Александр Лукашенко:

Я знаю, какой вы ярый сторонник этой борьбы. Поэтому после разговора с вами мы сразу на законодательном уровне приняли все решения по допингу и недопущениям его в нашей стране.

На «Динамо» есть отдельное помещение для проведения допинг-контроля. В общем, высший пилотаж. Через год в этом убедятся 4 тысячи атлетов из полсотни стран мира в 15 видах спорта. Обратный отсчет до старта Европейских игр дан.

«Динамо» и для футбола, и для легкой атлетики, и, главное, для побед.

Станислав Возняк, заместитель директора стадиона «Динамо»:

Чтобы легкая атлетика провела здесь чемпионат мира, чемпионат Европы, чтобы «Динамо-Минск», БАТЭ привезли сюда Лигу чемпионов. В день открытия бело-голубые сразились со сборной белорусских футбольных клубов, а 23 июня именитые атлеты Беларуси выиграли в матчевой встрече спортсменов из Украины, стран Балтии и Балканского региона.

Первую категории звездности от Международной федерации легкой атлетики наши звезды уже оценили.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я специально пришел в спортивном костюме. Посмотрел на эту красоту и решил сразу пробежаться. Великолепная дорожка, вообще стадион супер! Я думаю, что здесь будет установлено много рекордов и наших побед! В эти дни стадион уже сменил свой официальный дресс-код торжественного открытия на спортивный повседневный стиль. На встречу без галстуков на поле «Динамо» парламентарий Вадим Девятовский готов пригласить и своих коллег.