«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?
Новости Беларуси. Ровно год остался до старта II Европейских игр. Ни у кого не возникает сомнений: Беларусь подготовится к этому событию в срок и по высшему разряду. Наглядный пример – стадион «Динамо», на неделе открывшийся после реконструкции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Именно он примет церемонии открытия и закрытия Европейских игр. Повторимся, это будет только через год, а пока на стадионе прошли другие старты. За их участников болел Евгений Пустовой.
Биография «Динамо» – это летопись страны. Стахановский размах трибун в 30-е, послевоенные руины, матчи олимпийского футбольного турнира…
В 90-е спортивную гордость страны едва не разбазарили. Кстати, благодаря самому крупному рынку «Динамо» и выжил. Помнят эти стены и исторические матчи, и победы БАТЭ.
Александр Адамушко, житель Минска:
Произошло чудо – большое, огромное чудо.
Александр Адамушко – счастливчик: живет у стадиона. Главная легкоатлетическая арена страны менялась на его глазах. А теперь радует глаз.
Александр Адамушко:
Самое главное, что у страны появляется величие духа.
«Динамо» – это и личные встречи с победой, и ликование общенационального масштаба. На поле стадиона наш Президент выходил не единожды.
Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»
Белорусы говорят: спортивный комментатор – подразумевают Владимира Новицкого. Именно с этого стадиона голос соревнований и матчей стартовал в высшую лигу комментаторского искусства.
Владимир Новицкий, спортивный комментатор:
Комментаторская работа – с верхотуры, под козырьком той, старой арены – сейчас это небо и земля.
Это просто фантастика, это действительно стадион, я уверен, который в полной мере соответствует, будет соответствовать долгие годы статусу национального олимпийского стадиона «Динамо».
Белорус Новицкий, российский комментатор Губерниев или американский Билл Симмонс не будут мешать друг другу своими эмоциями и голосами. «Динамо» изначально готовили к международным стандартам. Здесь 140 комментаторских кабинок с звукопоглощающими раздвижными перегородками.
Действительно, для журналистов здесь всё продумано. Это оценили и наши российские коллеги. Их-то попробуй удиви после Сочи и футбольного чемпионата мира дома.
Анна Гриманович, корреспондент телеканала «Звезда» (Россия):
И гостям, и самим спортсменам здесь будет очень комфортно выступать.
Юлия Шапошникова, корреспондент телеканала «МАТЧ-ТВ» (Россия):
Интересная задумка – это разноцветные сидения. Визуально на картинке это создает эффект заполненности трибун.
Белорусские строители оказались на высоте. На год раньше запланированного справились с грандиозным «Динамо». Одновременно работали по 1600 человек. На месте не топтались.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Сколько пар обуви вы здесь стоптали и почему?
Елизавета Магова, главный инженер проекта стадиона «Динамо»:
Порядка 10 пар точно. Реконструкция стадиона, основное строительство было начато в марте 2015 года. Как руководитель проекта, я была здесь каждый день, иногда на день один, два и три раза.
Елизавета Магова – главный проектировщик «Динамо». Задача стояла гармонично соединить стекло, металлоконструкции и историю.
Елизавета Магова:
Изнутри стадион мы постарались сделать современным. Со стороны улицы Ульяновской можно увидеть дух стадиона именно 60-го.
Евгений Пустовой:
Главное, на что ориентировались при реконструкции «Динамо» – это качество. Из-за этого уменьшили количество трибун, зато места для зрителей стали более удобными.
И второе, самое важное – удалось сохранить историческую аркаду – стены, которые помнят олимпийских дух «Динамо». Но главная гордость «Динамо» – изумрудный газон. Футбольное поле очень мягкое.
«Все равно не «Уэмбли» или «Энфилд», – скажут скептики. А вот мнения европейских функционеров от спорта даже переводить не надо.
Хорошее настроение от увиденного чувствовалось и во время встречи Себастьяна Коэ с нашим Президентом.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не забыли, что мы должны здесь Америку с Европой столкнуть?
Среди чисто спортивных тем – тема чистого спорта. Беларусь здесь непреклонна.
Александр Лукашенко:
Я знаю, какой вы ярый сторонник этой борьбы. Поэтому после разговора с вами мы сразу на законодательном уровне приняли все решения по допингу и недопущениям его в нашей стране.
На «Динамо» есть отдельное помещение для проведения допинг-контроля. В общем, высший пилотаж. Через год в этом убедятся 4 тысячи атлетов из полсотни стран мира в 15 видах спорта. Обратный отсчет до старта Европейских игр дан.
«Динамо» и для футбола, и для легкой атлетики, и, главное, для побед.
Станислав Возняк, заместитель директора стадиона «Динамо»:
Чтобы легкая атлетика провела здесь чемпионат мира, чемпионат Европы, чтобы «Динамо-Минск», БАТЭ привезли сюда Лигу чемпионов.
В день открытия бело-голубые сразились со сборной белорусских футбольных клубов, а 23 июня именитые атлеты Беларуси выиграли в матчевой встрече спортсменов из Украины, стран Балтии и Балканского региона.
Первую категории звездности от Международной федерации легкой атлетики наши звезды уже оценили.
Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я специально пришел в спортивном костюме. Посмотрел на эту красоту и решил сразу пробежаться. Великолепная дорожка, вообще стадион супер! Я думаю, что здесь будет установлено много рекордов и наших побед!
В эти дни стадион уже сменил свой официальный дресс-код торжественного открытия на спортивный повседневный стиль. На встречу без галстуков на поле «Динамо» парламентарий Вадим Девятовский готов пригласить и своих коллег.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
У нас очень спортивный парламент. Коллеги участвуют в полумарафоне. Мы на межпарламентских играх занимаем высокие места.
Вообще-то, «Динамо» становится еще одной точкой городской среды. Когда люди идут не только болеть на здоровье за своих чемпионов, но и сами бегут к здоровью.
Такие очереди можно было увидеть только на хронике. Теперь у «Динамо» лицо новое, а вот дух тот же – олимпийский.