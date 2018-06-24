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«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?

24 июня 2018 17:15
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Новости Беларуси. Ровно год остался до старта II Европейских игр. Ни у кого не возникает сомнений: Беларусь подготовится к этому событию в срок и по высшему разряду. Наглядный пример – стадион «Динамо», на неделе открывшийся после реконструкции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-1

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-3

Именно он примет церемонии открытия и закрытия Европейских игр. Повторимся, это будет только через год, а пока на стадионе прошли другие старты. За их участников болел Евгений Пустовой.

Биография «Динамо» – это летопись страны. Стахановский размах трибун в 30-е, послевоенные руины, матчи олимпийского футбольного турнира…

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-6

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-8

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-10

В 90-е спортивную гордость страны едва не разбазарили. Кстати, благодаря самому крупному рынку «Динамо» и выжил. Помнят эти стены и исторические матчи, и победы БАТЭ.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-13

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-15

Александр Адамушко, житель Минска:
Произошло чудо – большое, огромное чудо.

Александр Адамушко – счастливчик: живет у стадиона. Главная легкоатлетическая арена страны менялась на его глазах. А теперь радует глаз.

Александр Адамушко:
Самое главное, что у страны появляется величие духа.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-18

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-20

«Динамо» – это и личные встречи с победой, и ликование общенационального масштаба. На поле стадиона наш Президент выходил не единожды.

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

Белорусы говорят: спортивный комментатор – подразумевают Владимира Новицкого. Именно с этого стадиона голос соревнований и матчей стартовал в высшую лигу комментаторского искусства.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-23

Владимир Новицкий, спортивный комментатор:
Комментаторская работа – с верхотуры, под козырьком той, старой арены – сейчас это небо и земля.

Это просто фантастика, это действительно стадион, я уверен, который в полной мере соответствует, будет соответствовать долгие годы статусу национального олимпийского стадиона «Динамо».

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-26

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-28

Белорус Новицкий, российский комментатор Губерниев или американский Билл Симмонс не будут мешать друг другу своими эмоциями и голосами. «Динамо» изначально готовили к международным стандартам. Здесь 140 комментаторских кабинок с звукопоглощающими раздвижными перегородками.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-31

Действительно, для журналистов здесь всё продумано. Это оценили и наши российские коллеги. Их-то попробуй удиви после Сочи и футбольного чемпионата мира дома.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-34

Анна Гриманович, корреспондент телеканала «Звезда» (Россия):
И гостям, и самим спортсменам здесь будет очень комфортно выступать.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-37

Юлия Шапошникова, корреспондент телеканала «МАТЧ-ТВ» (Россия):
Интересная задумка – это разноцветные сидения. Визуально на картинке это создает эффект заполненности трибун.

Белорусские строители оказались на высоте. На год раньше запланированного справились с грандиозным «Динамо». Одновременно работали по 1600 человек. На месте не топтались.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Сколько пар обуви вы здесь стоптали и почему?

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-40

Елизавета Магова, главный инженер проекта стадиона «Динамо»:
Порядка 10 пар точно. Реконструкция стадиона, основное строительство было начато в марте 2015 года. Как руководитель проекта, я была здесь каждый день, иногда на день один, два и три раза.

Елизавета Магова – главный проектировщик «Динамо». Задача стояла гармонично соединить стекло, металлоконструкции и историю.

Елизавета Магова:
Изнутри стадион мы постарались сделать современным. Со стороны улицы Ульяновской можно увидеть дух стадиона именно 60-го.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-43

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-45

Евгений Пустовой:
Главное, на что ориентировались при реконструкции «Динамо» – это качество. Из-за этого уменьшили количество трибун, зато места для зрителей стали более удобными.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-48

И второе, самое важное – удалось сохранить историческую аркаду – стены, которые помнят олимпийских дух «Динамо». Но главная гордость «Динамо» – изумрудный газон. Футбольное поле очень мягкое.

«Все равно не «Уэмбли» или «Энфилд», – скажут скептики. А вот мнения европейских функционеров от спорта даже переводить не надо.

Хорошее настроение от увиденного чувствовалось и во время встречи Себастьяна Коэ с нашим Президентом.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-51

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы не забыли, что мы должны здесь Америку с Европой столкнуть?

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-54

Среди чисто спортивных тем – тема чистого спорта. Беларусь здесь непреклонна.

Александр Лукашенко:
Я знаю, какой вы ярый сторонник этой борьбы. Поэтому после разговора с вами мы сразу на законодательном уровне приняли все решения по допингу и недопущениям его в нашей стране.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-57

На «Динамо» есть отдельное помещение для проведения допинг-контроля. В общем, высший пилотаж. Через год в этом убедятся 4 тысячи атлетов из полсотни стран мира в 15 видах спорта. Обратный отсчет до старта Европейских игр дан.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-60

«Динамо» и для футбола, и для легкой атлетики, и, главное, для побед.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-63

Станислав Возняк, заместитель директора стадиона «Динамо»:
Чтобы легкая атлетика провела здесь чемпионат мира, чемпионат Европы, чтобы «Динамо-Минск», БАТЭ привезли сюда Лигу чемпионов.

В день открытия бело-голубые сразились со сборной белорусских футбольных клубов, а 23 июня именитые атлеты Беларуси выиграли в матчевой встрече спортсменов из Украины, стран Балтии и Балканского региона.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-66

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-68

Первую категории звездности от Международной федерации легкой атлетики наши звезды уже оценили.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-71

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:
Я специально пришел в спортивном костюме. Посмотрел на эту красоту и решил сразу пробежаться. Великолепная дорожка, вообще стадион супер! Я думаю, что здесь будет установлено много рекордов и наших побед!

В эти дни стадион уже сменил свой официальный дресс-код торжественного открытия на спортивный повседневный стиль. На встречу без галстуков на поле «Динамо» парламентарий Вадим Девятовский готов пригласить и своих коллег.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-74

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
У нас очень спортивный парламент. Коллеги участвуют в полумарафоне. Мы на межпарламентских играх занимаем высокие места.

Вообще-то, «Динамо» становится еще одной точкой городской среды. Когда люди идут не только болеть на здоровье за своих чемпионов, но и сами бегут к здоровью.

Такие очереди можно было увидеть только на хронике. Теперь у «Динамо» лицо новое, а вот дух тот же – олимпийский.

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-77

«Здесь будет установлено много рекордов и наших побед». Чего ждут белорусы и гости страны от открывшегося стадиона «Динамо»?-79

# Государственная политика в области спорта # Владимир Новицкий # Елизавета Магова # Александр Лукашенко # Анатолий Ярмоленко # Станислав Возняк # Фотофакт

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