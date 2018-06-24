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На ЧМ-2018 немцы вырвали победу у шведов на 95 минуте

24 июня 2018 08:01
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Новости России. 23 июня на стадионе «Фишт» в Сочи немцы смогли вырвать победу у шведов. Ранее сборная Германии уступила Мексике со счётом 0:1, но, похоже, футболисты смогли собраться и проявить мастерство фаворитов турнира.  

Начнём с небольшого предисловия. Вместе с этой победой немцы не проигрывают шведам вот уже 12 матчей, правда, большая часть из них были товарищескими. В последний раз футболисты из Швеции смогли победить спортсменов из Германии в 1978 году. Стоит также отметить, что если бы сборная Германии проиграла этот матч, то для немцев выступление на ЧМ-2018 могло бы закончиться быстро и печально.  

В первом тайме немецкие футболисты начали с интенсивной атаки. Шведы находились под серьёзной осадой, но вратарь Микаэль Лустиг не позволял себе расслабиться и успешно блокировал все попытки футболистов Германии открыть счёт.  

После первой трети первого тайма немцы перестали давить, чем воспользовался противник. Футболисты Швеции перешли в контратаку. Вскоре спортсменам Германии пришлось провести вынужденную замену: Себастьяну Руди попали бутсой по носу. Кровь не останавливалась, и на 31 минуте игрока заменил Илкай Гюндоган.  

Не успели немцы перевести дух, как на 32 минуте Ула Тойвонен отправил мяч в их ворота – 0:1. С таким счётом сборные ушли на перерыв, но на текущем чемпионате мира уже не раз доказывалось, что плохая примета уходить на перерыв с проигрышем в тайме не всегда срабатывает.  

На ЧМ-2018 немцы вырвали победу у шведов на 95 минуте-1

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018  

Во втором тайме, как и в первом, немцы сразу рванули в атаку, и в этот раз вратарь шведов не смог сдержать натиск оппонентов. На 48 минуте Марко Ройс даже не то, чтобы ударил, он подставил колено, но мяч полетел прямо в нижний левый угол. Сперва дал пас Тимо Вернер, затем Марио Гомес подбросил мяч, и, наконец, Ройс замкнул подачу 1:1.  

На ЧМ-2018 немцы вырвали победу у шведов на 95 минуте-4

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018  

На протяжении всего второго тайма немцы не сбавляли темп. Голевые моменты были на 50, 56, 61, 68, 81, 88 минутах, но мяч упорно сопротивлялся и не попадал в ворота шведов. К счастью для сборной Германии, судья добавил ещё пять минут. И именно 95 минута спасла немцев. Со штрафного Тони Кроос отправил мяч в дальний угол – 2:1.  

На ЧМ-2018 немцы вырвали победу у шведов на 95 минуте-7

Фото: Чемпионат мира по футболу FIFA 2018  

И немного статистики. Германия владела мячом 71% времени. Немцы ударили 16 раз, против 8 ударов шведов. Сборная Швеции атаковала 26 раз, а их противники – 84. И хотя можно сказать, что немцы постоянно доминировали, матч для них выдался сложным.  

# Чемпионат мира по футболу # Микаэль Лустиг # Себастьян Руди # Илкай Гюндоган # Ула Тойвонен # Марко Ройс # Тимо Вернер # Марио Гомес # Тони Кроос # Фотофакт

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