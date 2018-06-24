На ЧМ-2018 немцы вырвали победу у шведов на 95 минуте

Новости России. 23 июня на стадионе «Фишт» в Сочи немцы смогли вырвать победу у шведов. Ранее сборная Германии уступила Мексике со счётом 0:1, но, похоже, футболисты смогли собраться и проявить мастерство фаворитов турнира.

Начнём с небольшого предисловия. Вместе с этой победой немцы не проигрывают шведам вот уже 12 матчей, правда, большая часть из них были товарищескими. В последний раз футболисты из Швеции смогли победить спортсменов из Германии в 1978 году. Стоит также отметить, что если бы сборная Германии проиграла этот матч, то для немцев выступление на ЧМ-2018 могло бы закончиться быстро и печально.

В первом тайме немецкие футболисты начали с интенсивной атаки. Шведы находились под серьёзной осадой, но вратарь Микаэль Лустиг не позволял себе расслабиться и успешно блокировал все попытки футболистов Германии открыть счёт.

После первой трети первого тайма немцы перестали давить, чем воспользовался противник. Футболисты Швеции перешли в контратаку. Вскоре спортсменам Германии пришлось провести вынужденную замену: Себастьяну Руди попали бутсой по носу. Кровь не останавливалась, и на 31 минуте игрока заменил Илкай Гюндоган.

Не успели немцы перевести дух, как на 32 минуте Ула Тойвонен отправил мяч в их ворота – 0:1. С таким счётом сборные ушли на перерыв, но на текущем чемпионате мира уже не раз доказывалось, что плохая примета уходить на перерыв с проигрышем в тайме не всегда срабатывает.