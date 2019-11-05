«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере

Взлет «белорусского «Боинга», как Макса Мирного прозвали за океаном, начался с подачи отца. Ради тренировок он сначала поменяет работу.
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Взлет «белорусского «Боинга», как Макса Мирного прозвали за океаном, начался с подачи отца. Ради тренировок он сначала поменяет работу.
Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».
Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь, отец Максима Мирного:
Чуть что, кричал: «Максим, тренируйся, не валяй дурака!». Когда тренер отойдет там куда-то.
А в постперестроечные годы решиться уехать, чтобы не дать пропасть таланту сына.
Николай Мирный:
Распад Союза и не пойми куда бежать. Люди пытались каким-то образом выжить и сохранить то, что они уже начали.
В парном разряде Максим не раз выиграет турнир Большого шлема и станет первой ракеткой мира. Между успешными карьерными взлетами голову теннисисту вскружит будущая супруга Ксения.
Ксения Мирная, супруга Максима Мирного:
Если любовь с первого взгляда существует, то пусть это будет так. Когда папа дома, у нас все в семье спорится.