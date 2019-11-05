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«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере

05 ноября 2019 11:20
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Взлет «белорусского «Боинга», как Макса Мирного прозвали за океаном, начался с подачи отца. Ради тренировок он сначала поменяет работу.

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере-1

Николай Мирный, заслуженный тренер Республики Беларусь, отец Максима Мирного:
Чуть что, кричал: «Максим, тренируйся, не валяй дурака!». Когда тренер отойдет там куда-то.

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере-4



А в постперестроечные годы решиться уехать, чтобы не дать пропасть таланту сына.

Николай Мирный:
Распад Союза и не пойми куда бежать. Люди пытались каким-то образом выжить и сохранить то, что они уже начали.

«Теннисный зверь». Карьера Максима Мирного в цифрах

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере-7

В парном разряде Максим не раз выиграет турнир Большого шлема и станет первой ракеткой мира. Между успешными карьерными взлетами голову теннисисту вскружит будущая супруга Ксения.

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере-10

Ксения Мирная, супруга Максима Мирного:
Если любовь с первого взгляда существует, то пусть это будет так. Когда папа дома, у нас все в семье спорится.

Большие победы и большая любовь чемпионов

«Не валяй дурака». Отец подтолкнул Максима Мирного к теннисной карьере-13

Максим Мирный: Я никогда не уезжал, поэтому я всегда чувствую себя причастным к Беларуси

Подробности – в видеоматериале

# Теннис # Максим Мирный # Николай Мирный # Ксения Мирная # Фотофакт

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