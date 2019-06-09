Максим Мирный: Я никогда не уезжал, поэтому я всегда чувствую себя причастным к Беларуси

Новости Беларуси. В студию «Недели спорта» пришел человек, не нуждающийся в представлении – теннисный «зверь» Максим Мирный. Все свое свободное время я заполняю приездами в Беларусь Ярослав Писаренко, СТВ:

Как часто вас можно встретить в Минске?

Максим Мирный, олимпийский чемпион по теннису:

Намного чаще, чем раньше. Все свое свободное время я заполняю приездами домой. В летний период практически все время нахожусь дома. Вчера с удовольствием поболел за нашу сборную на футболе. До того – волейбольные сборные посмотрел. И культурных мероприятий много. С нетерпением жду начала Европейских игр. Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров, а тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже» Кристина Момот, СТВ:

По теннису скучаете?



Фото: instagram.com/maxmirnyi

Максим Мирный:

Безусловно. Душой и сердцем я пребываю на каждом из турниров, слежу за результатами, не могу оторваться от телевизора во время «Ролан Гарроса»... А тело уже подсказывает: «Нет, брат, ты староват уже. Ты медленный, не такой быстрый». Поэтому я рад, что пришел к этому решению своевременно и наслаждаюсь этой стадией жизни. В академии стараюсь уделять внимание тем, кто проигрывает, потому что им более досадно Кристина Момот:

Следите за успехами учеников своей академии?

Максим Мирный:

У нас практически каждые выходные проходят турниры в нашем центре. Стараюсь поддерживать всех. Кто выигрывает – поздравлять. Стараюсь уделять внимание тем, кто проигрывает, потому что им более досадно. Именно этих детей, родителей стараюсь воодушевлять, наделять каким-то терпением двигаться дальше, чтобы они снова приходили, тренировали и оттачивали свое мастерство. То, что продолжают творить Федерер, Надаль, Джокович – это неописуемо Ярослав Писаренко:

«Ролан Гаррос» – наверняка следили, какие сюрпризы отметите? Максим Мирный:

Всегда хочется следить за легендами нашего спорта. Сегодня ими являются неоспоримо Федерер, Надаль, Джокович. Приболел, лечится и скоро вернется Мюррей, надеемся, что на травяном сезоне у себя дома он покажет. А на «Ролан Гаррос» противостояние этих трех грандов – хотелось видеть, в какой форме они будут. И то, что они продолжают творить – это неописуемо. Все дошли до стадии полуфиналов.



Фото: instagram.com/maxmirnyi

В полуфинале был такой… можно назвать финальным матчем: Федерер – Надаль. Наверное, футболисты это сравнят с матчем «Барселона» – «Реал Мадрид». Можно пересматривать тысячу этих матчей между ними, и они будут по-своему разные. Каждый раз разыгрывается новая тактика, стратегия. Все время интересно увидеть, какой будет итог. В этот раз было то же самое. Рафа показал, что он неоспоримый король грунтовых кортов. С таким перевесом обыграл Федерера – это было, конечно, впечатляюще. Ярослав Писаренко:

У мужчин все понятно. У девушек Эшли Барти победила. Нет ли ощущения, что нет какого-то ярко выраженного фаворита в женской части?

Все наши девчонки попадают в элиту этого «гранд слэма» Максим Мирный:

Вы знаете, я настолько был удивлен этим проходом. Дело в том, что, может быть, не все телезрители знают, что Эшли Барти австралийка. Надо долго листать книгу статистики и истории тенниса, чтобы посмотреть, кто последний – наверное, в 60-70-х годах, поколение Розуолла – выигрывал «Ролан Гаррос». За недавнюю бытность точно никого не было. Что Эшли Барти, австралийка, которая доминирует обычно на быстрых кортах с традициями на травяных кортах, победит на «Ролан Гарросе» – наверное, никто из самых опытных букмекеров не смог предсказать такую победу.



Фото: instagram.com/maxmirnyi

Естественно, сейчас интересно следить за нашими девчонками. Все попадают в элиту этого «гранд слэма». И Вера Лапко, и Саша Саснович, и Арина Соболенко, и Вика Азаренко радует своей формой, как она восстановилась и набирает обороты от турнира к турниру. Кристина Момот:

Наши девушки на «Ролан Гаррос» в личном турнире прошли, может быть, не так далеко, как нам хотелось бы, но в последнее время они все показывают неплохую парную игру. Для вас это сюрприз? Не сомневаюсь в том, что через парные матчи к Арине Соболенко придет уверенность и на одиночном корте Максим Мирный:

Мне радостно, что традиция продолжает жить. Все-таки у нас теннисные традиции уже сложились довольно яркие. И парные в том числе, начиная с побед Наташи Зверевой. И видя, что сегодня Арина Соболенко, может неожиданно для самой себя, так здорово играет в паре. Сыграв этот, как мы называем sunshine double в Америке, Индиан-Уэллс, Майами выиграв в паре. Сейчас дойдя до стадии полуфинала... Наверное, она будет претендовать на выход в итоговый чемпионат мира в паре, что, наверное, для нее неожиданно, потому что весь фокус делается на одиночный турнир. Но я думаю, что это хорошо, это дает ей больше ощутить уверенность на корте, побеждая в паре на таких турнирах.

Их все хотят выиграть. Все, кто заявляются на эти турниры, играют с полной отдачей. И то, что она сейчас одна из лидеров парного тура, тоже характеризует ее как разноплановую теннисистку, талантливую спортсменку. Я не сомневаюсь в том, что через парные матчи к ней придет уверенность и на одиночном корте. Я на связи со всеми нашими ребятами постоянно, отслеживаю их выступления Ярослав Писаренко:

Наша мужская сборная проводит первый сезон за долгое время без Максима Мирного. Вы всегда были таким мощным мотиватором для команды. Не планируете и дальше быть с командой хотя бы вот в роли талисмана, поддержки? Максим Мирный:

Я, в общем-то, на связи со всеми нашими ребятами постоянно. Сейчас, когда закончил играть, отслеживаю их выступления. Когда снова будет Кубок Дэвиса, если сложится так, что я буду здесь с командой – по-моему, будет в сентябре или октябре матч с Португалией – конечно же, я с удовольствием приду, буду разделять напряжение матча с ребятами уже на скамеечке как зрители или консультант, если будет в этом нужда.

Был очень приятно впечатлен от того матча, который Александр Згировский провел в Словакии Ярослав Писаренко:

Вы дебютировали в сборной в 16 лет. Во время последнего вашего матча за сборную в октябре 2018 года в команде также появился дебютант – 17-летний, Александр Згировский. Как оцените его игру? Сможет ли он стать будущим белорусского тенниса? Максим Мирный:

Был очень приятно впечатлен от того матча, который он провел в Словакии. Был очень положительный, живой, физически уже готовый к этим нагрузкам. Еще прошло мало времени с тех пор, чтобы делать какие-то основательные заключения, но он работает. Я знаю, что Володя Волчков ему помогает. Это значит, что у него будет достаточно информации, чтобы трансформировать это все в свою теннисную карьеру.

Моя главная роль сегодня – помочь сыну реализовать свои мечты, свои желания Кристина Момот:

А ваши дети сделали бы теннисную карьеру? Максим Мирный:

Моя, как родителя, первая задача была научить играть в теннис. Все они умеют играть в теннис. Двое правши, двое левши у нас – такой интересный получился коктейль. Третий по счету ребенок – Демид – похоже, увлечен больше остальных этой замечательной игрой. Демиду недавно исполнилось 9 лет, и он играет пока что детские турнирчики.



Фото: instagram.com/maxmirnyi

У меня такое, знаете, своего рода дежавю – окунуться в это переживание, в слезы даже детских лет тенниса. Потому что каждый матч воспринимается очень остро, очень живо. И Демид очень много задает вопросов: каково было мне, когда я играл первые свои турниры? Что я делал, когда выигрывал, когда проигрывал? Как я надевал напульсники? Эта шкала вопросов иногда даже удивляют, и я понимаю, что, в общем-то, в этом-то заключается моя главная роль сегодня – помочь ему реализовать свои мечты, свои желания.