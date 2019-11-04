Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»

Новости Беларуси. Клубные хоккейные матчи приостановились – наступила первая международная пауза сезона. А это значит, что пришло время сборов национальных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

4 ноября на льду «Чижовка-Арены» провели тренировку спортсмены молодежной сборной. Подопечных Дмитрия Дудика ждет Турнир четырех наций, который пройдет в Бобруйске уже в конце этой недели. Среди соперников нашей команды – сборные Дании, Австрии и Латвии. Подобные состязания – один из этапов подготовки к грядущему молодежного чемпионату мира.

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:

Судя по тому, как мы выступаем в последнее время в экстралиге «Б», по тем игрокам, которые к нам добавятся, мы просто не имеем права проиграть ни одной игры в Бобруйске. Тем не менее, хотим в боевых условиях немного отработать системные какие-то требования, наглядно познакомить с парнями, которые не находятся в U-20. Состав кэмпа можно назвать экспериментальным. Преимущественно ребята собраны из команды U-20, которая представлена в экстралиге «Б» национального чемпионата. Однако на молодежном первенстве позиции лидеров займут хоккеисты, выступающие в этом сезоне в различных заокеанских лигах, а тем, кто был сегодня на льду, еще предстоит доказать свою состоятельность.

Никита Сиротин, защитник молодежной сборной Беларуси:

Хорошее настроение, рабочее. Все стараются пробиться в состав на турнир.