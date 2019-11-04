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Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»

04 ноября 2019 21:00
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Новости Беларуси. Клубные хоккейные матчи приостановились – наступила первая международная пауза сезона. А это значит, что пришло время сборов национальных команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»-1

4 ноября на льду «Чижовка-Арены» провели тренировку спортсмены молодежной сборной. Подопечных Дмитрия Дудика ждет Турнир четырех наций, который пройдет в Бобруйске уже в конце этой недели. Среди соперников нашей команды – сборные Дании, Австрии и Латвии.

Подобные состязания – один из этапов подготовки к грядущему молодежного чемпионату мира.

Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»-4

Дмитрий Дудик, главный тренер молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Судя по тому, как мы выступаем в последнее время в экстралиге «Б», по тем игрокам, которые к нам добавятся, мы просто не имеем права проиграть ни одной игры в Бобруйске. Тем не менее, хотим в боевых условиях немного отработать системные какие-то требования, наглядно познакомить с парнями, которые не находятся в U-20.

Состав кэмпа можно назвать экспериментальным. Преимущественно ребята собраны из команды U-20, которая представлена в экстралиге «Б» национального чемпионата. Однако на молодежном первенстве позиции лидеров займут хоккеисты, выступающие в этом сезоне в различных заокеанских лигах, а тем, кто был сегодня на льду, еще предстоит доказать свою состоятельность.

Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»-7

Никита Сиротин, защитник молодежной сборной Беларуси:
Хорошее настроение, рабочее. Все стараются пробиться в состав на турнир.

Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»-10

Павел Воронов, молодежной сборной Беларуси:
Задача – занять первое место, доказать всем, что мы готовимся усердно к чемпионату мира.

Молодежный чемпионат мира в первом дивизионе пройдет в Минске с 9 по 15 декабря. Кстати, на прошлой неделе стартовала продажа одиночных билетов на матчи турнира. Напомним, что путевку в элиту белорусы оспорят с командами Латвии, Дании, Норвегии и Словении.

Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»-13

Дмитрий Дудик: «Мы просто не имеем права проиграть ни одной игры»-15

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Дуди # Никита Сиротин # Павел Воронов # Фотофакт

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