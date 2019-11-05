Более 500 сильнейших бойцов из 27 стран: Минск готовится принять ЧЕ по муай-тай

В нашу столицу приехали более 500 сильнейших бойцов Европы из 27 стран. Участники оспорят титулы и медали континентального форума.

Новости Беларуси. Минск вновь в эпицентре восточных единоборств. В 2017 году Беларусь принимала чемпионат мира по муай-тай, который был признан лучшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский чемпионат Европы является лицензионным для отбора на Всемирные игры 2021 года в Бирмингеме. Впервые в истории в рамках европейского турнира комплекты наград разыграют и юниоры в трех возрастных категориях. Самая младшая – с 12 лет.

Состязания пройдут на рингах Дворца спорта. 5 ноября с 14 часов стартуют предварительные поединки, а церемония открытия чемпионата Европы запланирована на 18 часов. Финальная часть турнира состоится в эти выходные.

Те, кто не сможет побывать на самых ярких и зрелищных поединках форума, смогут посмотреть бои в эфирах СТВ. Наш телеканал – официальный информационный партнер предстоящего первенства.