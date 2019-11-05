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«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне

05 ноября 2019 10:55
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В 2003 вся Беларусь будет ждать в эфире матча финала НХЛ. В плей-офф сильнейшей лиги планеты тогда впервые вышел белорус Руслан Салей.

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-1

Белорусских спортсменов вспомнили в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-4

Тамара Салей, мама Руслана Салея:
Это был вулкан! Я вспоминаю, мне казалось, что у меня разорвется от переживаний… Вы же представляете, когда сидишь и смотришь телевизор, и боишься, хотя б не забили. Это вообще не передать словами. Очень болели, болели страшно! Так вся Беларусь болела.

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-7

Его победным шайбам будет радоваться вся страна, но сильнее всего при каждой травме, при каждом ударе о бортик будет сжиматься материнское сердце.

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-10

Тамара Салей:
Какая настойчивость, целеустремленность, трудолюбие его. Желание все время играть и развиваться у него с детства. Я ходила на все эти игры маленьких детей, начиная с 5 класса. Носила им этот морс с клюквой, варила, если у них играя – им трехлитровую банку морса сварю, потому что они после первого периода приходили мокрые, как мыши.

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-13

С его именем связаны главные победы национальной сборной –  рекордные 14 сезонов в НХЛ. Салей среди величайших хоккеистов истории введен в Зал славы мирового хоккея.

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-16

«Они приходили мокрые, как мыши». Мама Руслана Салея о знаменитом сыне-18

Ярославскому «Локомотиву», с которым Салей летел, чтобы выйти на лед «Минск-Арены», не суждено будет сыграть своим звездным составом – в авиакатастрофе погибнет вся команда.

Ровно 8 лет назад в авиакатастрофе погибли хоккеисты ярославского «Локомотива»

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Подробности – в видеоматериале

# Хоккей Беларуси # Руслан Салей # Алексей Калюжный # Фотофакт

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