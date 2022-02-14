Названы белорусские биатлонисты, которые выступят в мужской эстафете на ОИ в Китае

Новости Беларуси. Стал известен состав сборной Беларуси по биатлону, который примет участие в мужской эстафете в рамках Олимпиады-2022, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На старт выйдут Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Максим Воробей и Антон Смольский. Наш квартет получил пятый номер. Всего в заявочном протоколе значится 21 дружина. Медали будут разыграны 15 февраля. Начало действа – в полдень по Минску.

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