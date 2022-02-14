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Гандбол. Минский СКА сыграл вничью со шведским «Шёвде»

14 февраля 2022 13:27
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Новости Беларуси. Минский СКА сыграл вничью со шведским «Шевде» в гостевом матче 1/8 финала Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гандбол. Минский СКА сыграл вничью со шведским «Шёвде»-1

По истечении отведенного времени на табло значились равные цифры – 26:26. Самым результативным игроком в составе нашей дружины стал Игорь Белявский. На его счету пять взятий ворот соперника. Ответная встреча пройдет 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье». Тогда и определится, кто именно продолжит еврокубковый путь.  

# Гандбол # Игорь Белявский # Фотофакт

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