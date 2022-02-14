Гандбол. Минский СКА сыграл вничью со шведским «Шёвде»

По истечении отведенного времени на табло значились равные цифры – 26:26. Самым результативным игроком в составе нашей дружины стал Игорь Белявский. На его счету пять взятий ворот соперника. Ответная встреча пройдет 20 февраля на площадке минского спорткомплекса «Уручье». Тогда и определится, кто именно продолжит еврокубковый путь.