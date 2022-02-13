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«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста

13 февраля 2022 18:34
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Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-1

Юлия Силипицкая, СТВ:  
8 февраля для белорусов стало счастливым. В индивидуальной мужской гонке Антон Смольский с толикой неожиданности смог заставить рукоплескать мир, завоевав олимпийское серебро. Эта первая медаль для нашей команды и будем верить в то, что не последняя.  

Бесспорно, за блеском этой награды, прячется труд ряда людей. Личный тренер Антона, Василий Большаков, один из немногих, кто не только верил в олимпийскую историю Смольского, но и планировал ее именно в Пекине. У нас в студии «Спорттаймера» Василий Большаков.  

Юлия Силипицкая:  
Василий, ну какие у вас ощущения? У меня мурашки прямо по коже, а у вас?  

Ощущение радости, гордости за Антона. Не описать словами этот результат

Василий Большаков, старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону:  
Конечно, ощущение радости, гордости за Антона. Не описать, наверное, словами этот результат.  

Юлия Силипицкая:  
А вы лично знали, что Антон способен завоевать именно в Пекине медаль?  

Василий Большаков:  
Он уже был на Олимпиаде в Корее.  

Юлия Силипицкая:  
Еще не так, размялся, да?  

Василий Большаков:  
Еще был молодой, конечно, недостаточно опыта, недостаточно объема сделанной работы.  

Юлия Силипицкая:  
А вот Пхенчхан, как вы считаете, дал ему какую-то пользу от того, что он там побыл?  

Василий Большаков:  
Никаких целей ему никто не ставил, но он все равно показал, что он может бороться, и тогда.  

Юлия Силипицкая:  
То есть его не смутил авторитет этих грандов?  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-4

Он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами

Василий Большаков:  
Абсолютно, он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами. И все, дальнейший уже план подготовки на все это четырехлетие планомерно, потому что невозможно в нашем виде спорта что-то сделать за месяц, за два. Это должен быть объем работы. Сейчас как раз подошел его возраст, такой, когда можно переваривать объем работы, интенсивность, контролировать и понимать, как это делать, потому что многие спортсмены, к сожалению, не понимают сами, как что, они ждут, что кто-то должен, тренер должен что-то сделать. Все-таки спортсмен должен дойти своим умом.  

Юлия Силипицкая:  
Созреть, психологически созреть. У Антона как раз таки вот все сложилось, все созрело?  

Василий Большаков:  
Получается, я уже не один раз говорил, что у Антона все это в гармонии. Он же тоже у нас не какой-то родился сразу генетически выше всех. Нет, он обычный парень.  

Юлия Силипицкая:
Что ему помогало двигаться так быстро? Вы сказали, что он очень быстро прогрессирует. За счет чего?  

«Проблема в нашем виде спорта, чтобы там массовость такая была»

Василий Большаков:  
И помогало, наверное, понимание процессов всего: тренировочного процесса, как, что, для чего.  

Юлия Силипицкая:  
Как вы его приметили?  

Василий Большаков:  
При работе с резервом нам ставят задачу поиска талантливых спортсменов.  

Юлия Силипицкая:  
Как ищете?  

Василий Большаков:  
Каждый по-разному ищет, на данный момент уже сформирована программа подготовки резерва. У нас есть экспериментальная команда в новополоцком училище. Там отбирали спортсменов.  

Юлия Силипицкая:  
Только там экспериментальная группа?  

Василий Большаков:  
Только там. Работают все училища олимпийского резерва, спортивные школы. Понятно, у них задача отобрать на своем уровне спортсменов, даже не просто их отобрать, у нас проблема больше набрать, потому что видов спорта много, не все сейчас хотят в современное время. Это не только у нас, за рубежом мы разговаривали с тренерами в Германии, во Франции. Проблема в нашем виде спорта, чтобы там массовость такая была. Это проблема.  

Юлия Силипицкая:  
У норвежцев тоже такая проблема? Или они рождаются с лыжами в обнимку?  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-7

Василий Большаков:  
Можно сказать, что стиль жизни другой, все понимают, что это все дорого, ходить в аптеку потом. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.  

Юлия Силипицкая:  
Мы тоже сейчас это понимаем. Как он материализовался перед вами?  

Василий Большаков:  
Мне запомнился протокол соревнований. По-моему, они в Витебске проходили. Там где именно общефизическая подготовка была отдельно, стрелковая часть была, лыжная гонка, физически везде Антон был на уровне, особенно общефизической подготовки.  

Юлия Силипицкая:  
Он был первым? Или на уровне?  

«Что у Антона было, это благодаря первому тренеру, что он не навредил»

Василий Большаков:  
В призах, наверное. Был на уровне.  

Юлия Силипицкая:  
Зацепил он вас?  

Василий Большаков:  
Можно сказать, да. Что у Антона было, это благодаря первому тренеру, что он не навредил. Потому что все мы понимаем, к сожалению, наша система такая, что все на каждом звене – детская спортивная школа, училище олимпийского резерва – все завязаны на результате. И всем нужен сиюминутный результат.  

Юлия Силипицкая:  
А почему нужен результат? Потому что это зарплата.  

Василий Большаков:  
Естественно, это зарплата, зарплата тренеров зависит полностью от выступления спортсмена. Бывает такое, что приходит спортсмен с не очень хорошей техникой передвижения. Есть основы какие-то. У некоторых эти основы в таком состоянии, что приходится исправлять.  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-10

Юлия Силипицкая: 
А у Антона?  

Василий Большаков:  
Антон, к счастью, не был испорчен этой ранней специализацией. Нигде ничего не искривлено, спокойно, физически развит, сбалансировано все, поэтому было легко работать.  

Юлия Силипицкая:  
У него стрельба доминировала?  

Василий Большаков:  
Нельзя так сказать, что доминировала. То, что он стреляет стоя уверенно, смело, было с самого начала, но были проблемы со стрельбой лежа. Много корректировали, искали ошибки, меняли ложе винтовки.  

Юлия Силипицкая:  
Выровняли?  

Василий Большаков:  
Ну, как показывает нынешний день, то, я думаю, да.  

Юлия Силипицкая:  
За счет чего меткость происходит у спортсмена?  

Василий Большаков:  
Это индивидуально. Некоторые начинают стрелять. Вот просто стреляет человек и стреляет. Ему дано стрелять.  

Юлия Силипицкая:  
Это как врожденная грамотность, так и врожденная меткость, да?  

Василий Большаков:  
Некоторые начинают искать еще улучшить. К сожалению, бывает эффект обратный.  

Юлия Силипицкая:  
Вам вообще легко с Антоном в общении?  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-13

Должен быть позитив. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов

Василий Большаков:  
Должен быть позитив. В любом случае в отношениях, во всем. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов, не было никаких разногласий. 

Юлия Силипицкая:  
После комбинированной эстафеты вы с ним созвонились, да? Состоялся разговор. О чем говорили?  

Василий Большаков:  
Готов на больший результат. Готов выступить, чувствую, что готов. Вот, что он сказал.  

Юлия Силипицкая:  
После этого разговора у вас создалось впечатление, что он зацепится за пьедестал?  

Василий Большаков:  
Мы обсуждали.  

Юлия Силипицкая:  
То есть он все-таки ехал за медалью? Лично он.  

Василий Большаков:   
Нигде не ходили, никому не говорили. Обсуждалось еще осенью, наверное. То, что он будет готов и, допустим, в декабре после первой медали. Тут все сложилось. И Динара своим промахом где-то помогла.  

Юлия Силипицкая:  
Да? Как же? Объясните мне, что-то я немножко запуталась.  

«Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик»

Василий Большаков:  
Ну смотрите, она стрельнула, промах. И естественно, у них состоялся разговор, он же увидел эти слезы, все это.  

Юлия Силипицкая:  
То есть он как мужчина решил отыграть?  

Василий Большаков:  
Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик.  

Юлия Силипицкая:  
Конечно. В любом случае, если есть пятерка сильнейших, даже десятка спортсменов, претендующих на пьедестал, без удачи никуда? Даже если будет готов спортсмен на 100 %?  

Василий Большаков:  
Все срослось в этот момент, в этот миг, в эту гонку все получилось. Ну и конечно, стрельба стоя, особенно на последнем рубеже, где все сыпятся всегда. Тут уже не столько удача, сколько выдержка, сколько железобетонные нервы.  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-16

Юлия Силипицкая:  
У него такие нервы? Или только Динара поплакать должна?  

Василий Большаков:  
Я думаю, он сам все понимает, анализирует, он настроен. Может собираться в нужный момент. Он вырос, он просто вырос в классного спортсмена.  

Юлия Силипицкая:  
Он вырос, но нет предела совершенству. Вы можете говорить, что это не единственная его медаль на Олимпийских играх?  

Василий Большаков:  
Ну как сказать, что она не единственная, конечно, мы будем болеть, будем переживать, планировать.  

Юлия Силипицкая:  
Через четыре года еще одна олимпийская медаль.  

«Возраст ему позволяет, он в самом расцвете своего биатлонного возраста»

Василий Большаков:  
Возраст ему позволяет, он в самом расцвете своего биатлонного возраста. Поэтому пройдет еще акклиматизация, сервисмены сработают лучше, я думаю. Я думаю, будет проигрыш меньше ходом дистанции.  

Юлия Силипицкая:  
То есть скорость можем увеличить? Да?  

Василий Большаков:  
Конечно.  

Юлия Силипицкая:  
И не только Антону, но и всем остальным.  

Василий Большаков:  
Акклиматизация, это горы, высота, это не очень просто, часовой пояс. Человеческий организм адаптируется, акклиматизируется.  

Юлия Силипицкая:  
Как хорошо, что у вас не одна дистанция.  

Василий Большаков:  
Есть эстафета, ребята все могут собраться и стрельнуть, и Дима Лазовский, и Никита, и Максим Воробей столько раз показывал, что он может.  

Юлия Силипицкая:  
То есть все эти ребята у нас имеют возможности?  

Василий Большаков:  
Конечно.  

Юлия Силипицкая:  
То есть за них надо поболеть?  

Василий Большаков:  
Ребята являются бронзовыми призерами этапа Кубка мира. Почему они не могут бороться?  

Юлия Силипицкая:  
То есть это была не случайность? Как многие сказали скептики, ну, бывает.  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-19

«В «Раубичах» созданы все условия на уровне мирового биатлона, чтобы готовить спортсменов»

Василий Большаков:  
Про медали говорили Сергея Новикова тоже говорили, что случайность. Шикарно стрелял, это его заслуженная медаль была в 10 году. Никакая это не случайность. Поэтому и здесь: как случайность, если ребята вышли на уровень?  

Юлия Силипицкая:  
А почему у нас так долго не было мужского такого слаженного биатлона? Это была смена поколений или еще ребята не выросли?  

Василий Большаков:  
Конечно, и смена поколений сказывалась, где-то, может быть, и упущение прошлого руководства, что не думали о резерве.  

Юлия Силипицкая:  
Белорусский биатлон, он сильный. Я правильно понимаю?  

Василий Большаков:  
Конечно.  

Юлия Силипицкая:   
А какая наша визитная карточка? За счет чего у нас сильный биатлон?  

Василий Большаков:  
У нас, понимаете, что есть. Может, это не совсем хорошо, но что нам позволяет и позволяло в прошлые годы, если мы вспомним чемпионов мира в эстафетной гонке (Рыженкова, Ивашко, Сашурин). Та же Россия, где есть много спортсменов. Очень много сил у них уходит на отборы. Пока они отберутся в эти команды, переберутся, все регионы, толкают. У нас с одной стороны плохо, что нет конкуренции своей, может быть, но с другой стороны это позволяет планомерно построить процессы с мая до февраля, двигаться, не дергаясь, не размениваясь на какие-то отборочные старты. В «Раубичах» созданы все условия на уровне мирового биатлона, чтобы готовить спортсменов.  

Юлия Силипицкая:  
Ну конечно, «Раубичи» принимали и не раз мировой биатлон. А вот, кстати, завершился «Снежный снайпер», это ваш резерв?  

«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста-22

«Вот эта массовость, которая должна быть, это благодаря «Снежному снайперу»

Василий Большаков:  
Проект шикарный. Вот эта массовость, которая должна быть, это благодаря «Снежному снайперу». Мы видим, много спортсменов там вырастают, выступая. Ну еще понятно, рано говорить о каких-то. Но тем не менее есть у нас в сборных командах по лыжным гонкам спортсмены, пришедшие оттуда.  

Юлия Силипицкая:  
Как правило, с лыжных гонок приходят потом к вам.  

Василий Большаков:  
Это спорт. Все равно остаются сильнейшие. Для этого надо много работать.  

Юлия Силипицкая:  
Не могу отпустить вас без подарка для нашей студии. Все оставляют свои автографы у нас. А тренер олимпийского призера тем более. Я надеюсь, вы нам его подарите.  

Василий Большаков:  
Конечно, нет проблем.  

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