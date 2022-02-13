«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста

Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:

8 февраля для белорусов стало счастливым. В индивидуальной мужской гонке Антон Смольский с толикой неожиданности смог заставить рукоплескать мир, завоевав олимпийское серебро. Эта первая медаль для нашей команды и будем верить в то, что не последняя. Бесспорно, за блеском этой награды, прячется труд ряда людей. Личный тренер Антона, Василий Большаков, один из немногих, кто не только верил в олимпийскую историю Смольского, но и планировал ее именно в Пекине. У нас в студии «Спорттаймера» Василий Большаков. Юлия Силипицкая:

Василий, ну какие у вас ощущения? У меня мурашки прямо по коже, а у вас? Ощущение радости, гордости за Антона. Не описать словами этот результат Василий Большаков, старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону:

Конечно, ощущение радости, гордости за Антона. Не описать, наверное, словами этот результат. Юлия Силипицкая:

А вы лично знали, что Антон способен завоевать именно в Пекине медаль? Василий Большаков:

Он уже был на Олимпиаде в Корее. Юлия Силипицкая:

Еще не так, размялся, да? Василий Большаков:

Еще был молодой, конечно, недостаточно опыта, недостаточно объема сделанной работы. Юлия Силипицкая:

А вот Пхенчхан, как вы считаете, дал ему какую-то пользу от того, что он там побыл? Василий Большаков:

Никаких целей ему никто не ставил, но он все равно показал, что он может бороться, и тогда. Юлия Силипицкая:

То есть его не смутил авторитет этих грандов?

Он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами Василий Большаков:

Абсолютно, он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами. И все, дальнейший уже план подготовки на все это четырехлетие планомерно, потому что невозможно в нашем виде спорта что-то сделать за месяц, за два. Это должен быть объем работы. Сейчас как раз подошел его возраст, такой, когда можно переваривать объем работы, интенсивность, контролировать и понимать, как это делать, потому что многие спортсмены, к сожалению, не понимают сами, как что, они ждут, что кто-то должен, тренер должен что-то сделать. Все-таки спортсмен должен дойти своим умом. Юлия Силипицкая:

Созреть, психологически созреть. У Антона как раз таки вот все сложилось, все созрело? Василий Большаков:

Получается, я уже не один раз говорил, что у Антона все это в гармонии. Он же тоже у нас не какой-то родился сразу генетически выше всех. Нет, он обычный парень. Юлия Силипицкая:

Что ему помогало двигаться так быстро? Вы сказали, что он очень быстро прогрессирует. За счет чего? «Проблема в нашем виде спорта, чтобы там массовость такая была» Василий Большаков:

И помогало, наверное, понимание процессов всего: тренировочного процесса, как, что, для чего. Юлия Силипицкая:

Как вы его приметили? Василий Большаков:

При работе с резервом нам ставят задачу поиска талантливых спортсменов. Юлия Силипицкая:

Как ищете? Василий Большаков:

Каждый по-разному ищет, на данный момент уже сформирована программа подготовки резерва. У нас есть экспериментальная команда в новополоцком училище. Там отбирали спортсменов. Юлия Силипицкая:

Только там экспериментальная группа? Василий Большаков:

Только там. Работают все училища олимпийского резерва, спортивные школы. Понятно, у них задача отобрать на своем уровне спортсменов, даже не просто их отобрать, у нас проблема больше набрать, потому что видов спорта много, не все сейчас хотят в современное время. Это не только у нас, за рубежом мы разговаривали с тренерами в Германии, во Франции. Проблема в нашем виде спорта, чтобы там массовость такая была. Это проблема. Юлия Силипицкая:

У норвежцев тоже такая проблема? Или они рождаются с лыжами в обнимку?

Василий Большаков:

Можно сказать, что стиль жизни другой, все понимают, что это все дорого, ходить в аптеку потом. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Юлия Силипицкая:

Мы тоже сейчас это понимаем. Как он материализовался перед вами? Василий Большаков:

Мне запомнился протокол соревнований. По-моему, они в Витебске проходили. Там где именно общефизическая подготовка была отдельно, стрелковая часть была, лыжная гонка, физически везде Антон был на уровне, особенно общефизической подготовки. Юлия Силипицкая:

Он был первым? Или на уровне? «Что у Антона было, это благодаря первому тренеру, что он не навредил» Василий Большаков:

В призах, наверное. Был на уровне. Юлия Силипицкая:

Зацепил он вас? Василий Большаков:

Можно сказать, да. Что у Антона было, это благодаря первому тренеру, что он не навредил. Потому что все мы понимаем, к сожалению, наша система такая, что все на каждом звене – детская спортивная школа, училище олимпийского резерва – все завязаны на результате. И всем нужен сиюминутный результат. Юлия Силипицкая:

А почему нужен результат? Потому что это зарплата. Василий Большаков:

Естественно, это зарплата, зарплата тренеров зависит полностью от выступления спортсмена. Бывает такое, что приходит спортсмен с не очень хорошей техникой передвижения. Есть основы какие-то. У некоторых эти основы в таком состоянии, что приходится исправлять.

Юлия Силипицкая:

А у Антона? Василий Большаков:

Антон, к счастью, не был испорчен этой ранней специализацией. Нигде ничего не искривлено, спокойно, физически развит, сбалансировано все, поэтому было легко работать. Юлия Силипицкая:

У него стрельба доминировала? Василий Большаков:

Нельзя так сказать, что доминировала. То, что он стреляет стоя уверенно, смело, было с самого начала, но были проблемы со стрельбой лежа. Много корректировали, искали ошибки, меняли ложе винтовки. Юлия Силипицкая:

Выровняли? Василий Большаков:

Ну, как показывает нынешний день, то, я думаю, да. Юлия Силипицкая:

За счет чего меткость происходит у спортсмена? Василий Большаков:

Это индивидуально. Некоторые начинают стрелять. Вот просто стреляет человек и стреляет. Ему дано стрелять. Юлия Силипицкая:

Это как врожденная грамотность, так и врожденная меткость, да? Василий Большаков:

Некоторые начинают искать еще улучшить. К сожалению, бывает эффект обратный. Юлия Силипицкая:

Вам вообще легко с Антоном в общении?

Должен быть позитив. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов Василий Большаков:

Должен быть позитив. В любом случае в отношениях, во всем. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов, не было никаких разногласий. Юлия Силипицкая:

После комбинированной эстафеты вы с ним созвонились, да? Состоялся разговор. О чем говорили? Василий Большаков:

Готов на больший результат. Готов выступить, чувствую, что готов. Вот, что он сказал. Юлия Силипицкая:

После этого разговора у вас создалось впечатление, что он зацепится за пьедестал? Василий Большаков:

Мы обсуждали. Юлия Силипицкая:

То есть он все-таки ехал за медалью? Лично он. Василий Большаков:

Нигде не ходили, никому не говорили. Обсуждалось еще осенью, наверное. То, что он будет готов и, допустим, в декабре после первой медали. Тут все сложилось. И Динара своим промахом где-то помогла. Юлия Силипицкая:

Да? Как же? Объясните мне, что-то я немножко запуталась. «Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик» Василий Большаков:

Ну смотрите, она стрельнула, промах. И естественно, у них состоялся разговор, он же увидел эти слезы, все это. Юлия Силипицкая:

То есть он как мужчина решил отыграть? Василий Большаков:

Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик. Юлия Силипицкая:

Конечно. В любом случае, если есть пятерка сильнейших, даже десятка спортсменов, претендующих на пьедестал, без удачи никуда? Даже если будет готов спортсмен на 100 %? Василий Большаков:

Все срослось в этот момент, в этот миг, в эту гонку все получилось. Ну и конечно, стрельба стоя, особенно на последнем рубеже, где все сыпятся всегда. Тут уже не столько удача, сколько выдержка, сколько железобетонные нервы.

Юлия Силипицкая:

У него такие нервы? Или только Динара поплакать должна? Василий Большаков:

Я думаю, он сам все понимает, анализирует, он настроен. Может собираться в нужный момент. Он вырос, он просто вырос в классного спортсмена. Юлия Силипицкая:

Он вырос, но нет предела совершенству. Вы можете говорить, что это не единственная его медаль на Олимпийских играх? Василий Большаков:

Ну как сказать, что она не единственная, конечно, мы будем болеть, будем переживать, планировать. Юлия Силипицкая:

Через четыре года еще одна олимпийская медаль. «Возраст ему позволяет, он в самом расцвете своего биатлонного возраста» Василий Большаков:

Возраст ему позволяет, он в самом расцвете своего биатлонного возраста. Поэтому пройдет еще акклиматизация, сервисмены сработают лучше, я думаю. Я думаю, будет проигрыш меньше ходом дистанции. Юлия Силипицкая:

То есть скорость можем увеличить? Да? Василий Большаков:

Конечно. Юлия Силипицкая:

И не только Антону, но и всем остальным. Василий Большаков:

Акклиматизация, это горы, высота, это не очень просто, часовой пояс. Человеческий организм адаптируется, акклиматизируется. Юлия Силипицкая:

Как хорошо, что у вас не одна дистанция. Василий Большаков:

Есть эстафета, ребята все могут собраться и стрельнуть, и Дима Лазовский, и Никита, и Максим Воробей столько раз показывал, что он может. Юлия Силипицкая:

То есть все эти ребята у нас имеют возможности? Василий Большаков:

Конечно. Юлия Силипицкая:

То есть за них надо поболеть? Василий Большаков:

Ребята являются бронзовыми призерами этапа Кубка мира. Почему они не могут бороться? Юлия Силипицкая:

То есть это была не случайность? Как многие сказали скептики, ну, бывает.

«В «Раубичах» созданы все условия на уровне мирового биатлона, чтобы готовить спортсменов» Василий Большаков:

Про медали говорили Сергея Новикова тоже говорили, что случайность. Шикарно стрелял, это его заслуженная медаль была в 10 году. Никакая это не случайность. Поэтому и здесь: как случайность, если ребята вышли на уровень? Юлия Силипицкая:

А почему у нас так долго не было мужского такого слаженного биатлона? Это была смена поколений или еще ребята не выросли? Василий Большаков:

Конечно, и смена поколений сказывалась, где-то, может быть, и упущение прошлого руководства, что не думали о резерве. Юлия Силипицкая:

Белорусский биатлон, он сильный. Я правильно понимаю? Василий Большаков:

Конечно. Юлия Силипицкая:

А какая наша визитная карточка? За счет чего у нас сильный биатлон? Василий Большаков:

У нас, понимаете, что есть. Может, это не совсем хорошо, но что нам позволяет и позволяло в прошлые годы, если мы вспомним чемпионов мира в эстафетной гонке (Рыженкова, Ивашко, Сашурин). Та же Россия, где есть много спортсменов. Очень много сил у них уходит на отборы. Пока они отберутся в эти команды, переберутся, все регионы, толкают. У нас с одной стороны плохо, что нет конкуренции своей, может быть, но с другой стороны это позволяет планомерно построить процессы с мая до февраля, двигаться, не дергаясь, не размениваясь на какие-то отборочные старты. В «Раубичах» созданы все условия на уровне мирового биатлона, чтобы готовить спортсменов. Юлия Силипицкая:

Ну конечно, «Раубичи» принимали и не раз мировой биатлон. А вот, кстати, завершился «Снежный снайпер», это ваш резерв?