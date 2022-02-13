«Вырос в классного спортсмена». Личный тренер Антона Смольского рассказал о его карьере биатлониста

Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».
Новости Беларуси. Юлия Силипицкая подведет спортивные итоги этой недели. В эфире программы «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».
Юлия Силипицкая, СТВ:
8 февраля для белорусов стало счастливым. В индивидуальной мужской гонке Антон Смольский с толикой неожиданности смог заставить рукоплескать мир, завоевав олимпийское серебро. Эта первая медаль для нашей команды и будем верить в то, что не последняя.
Бесспорно, за блеском этой награды, прячется труд ряда людей. Личный тренер Антона, Василий Большаков, один из немногих, кто не только верил в олимпийскую историю Смольского, но и планировал ее именно в Пекине. У нас в студии «Спорттаймера» Василий Большаков.
Юлия Силипицкая:
Василий, ну какие у вас ощущения? У меня мурашки прямо по коже, а у вас?
Василий Большаков, старший тренер юношеской сборной Беларуси по биатлону:
Конечно, ощущение радости, гордости за Антона. Не описать, наверное, словами этот результат.
Юлия Силипицкая:
А вы лично знали, что Антон способен завоевать именно в Пекине медаль?
Василий Большаков:
Он уже был на Олимпиаде в Корее.
Юлия Силипицкая:
Еще не так, размялся, да?
Василий Большаков:
Еще был молодой, конечно, недостаточно опыта, недостаточно объема сделанной работы.
Юлия Силипицкая:
А вот Пхенчхан, как вы считаете, дал ему какую-то пользу от того, что он там побыл?
Василий Большаков:
Никаких целей ему никто не ставил, но он все равно показал, что он может бороться, и тогда.
Юлия Силипицкая:
То есть его не смутил авторитет этих грандов?
Василий Большаков:
Абсолютно, он увидел, что можно бороться, реально бороться с самыми титулованными спортсменами. И все, дальнейший уже план подготовки на все это четырехлетие планомерно, потому что невозможно в нашем виде спорта что-то сделать за месяц, за два. Это должен быть объем работы. Сейчас как раз подошел его возраст, такой, когда можно переваривать объем работы, интенсивность, контролировать и понимать, как это делать, потому что многие спортсмены, к сожалению, не понимают сами, как что, они ждут, что кто-то должен, тренер должен что-то сделать. Все-таки спортсмен должен дойти своим умом.
Юлия Силипицкая:
Созреть, психологически созреть. У Антона как раз таки вот все сложилось, все созрело?
Василий Большаков:
Получается, я уже не один раз говорил, что у Антона все это в гармонии. Он же тоже у нас не какой-то родился сразу генетически выше всех. Нет, он обычный парень.
Юлия Силипицкая:
Что ему помогало двигаться так быстро? Вы сказали, что он очень быстро прогрессирует. За счет чего?
Василий Большаков:
И помогало, наверное, понимание процессов всего: тренировочного процесса, как, что, для чего.
Юлия Силипицкая:
Как вы его приметили?
Василий Большаков:
При работе с резервом нам ставят задачу поиска талантливых спортсменов.
Юлия Силипицкая:
Как ищете?
Василий Большаков:
Каждый по-разному ищет, на данный момент уже сформирована программа подготовки резерва. У нас есть экспериментальная команда в новополоцком училище. Там отбирали спортсменов.
Юлия Силипицкая:
Только там экспериментальная группа?
Василий Большаков:
Только там. Работают все училища олимпийского резерва, спортивные школы. Понятно, у них задача отобрать на своем уровне спортсменов, даже не просто их отобрать, у нас проблема больше набрать, потому что видов спорта много, не все сейчас хотят в современное время. Это не только у нас, за рубежом мы разговаривали с тренерами в Германии, во Франции. Проблема в нашем виде спорта, чтобы там массовость такая была. Это проблема.
Юлия Силипицкая:
У норвежцев тоже такая проблема? Или они рождаются с лыжами в обнимку?
Василий Большаков:
Можно сказать, что стиль жизни другой, все понимают, что это все дорого, ходить в аптеку потом. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
Юлия Силипицкая:
Мы тоже сейчас это понимаем. Как он материализовался перед вами?
Василий Большаков:
Мне запомнился протокол соревнований. По-моему, они в Витебске проходили. Там где именно общефизическая подготовка была отдельно, стрелковая часть была, лыжная гонка, физически везде Антон был на уровне, особенно общефизической подготовки.
Юлия Силипицкая:
Он был первым? Или на уровне?
Василий Большаков:
В призах, наверное. Был на уровне.
Юлия Силипицкая:
Зацепил он вас?
Василий Большаков:
Можно сказать, да. Что у Антона было, это благодаря первому тренеру, что он не навредил. Потому что все мы понимаем, к сожалению, наша система такая, что все на каждом звене – детская спортивная школа, училище олимпийского резерва – все завязаны на результате. И всем нужен сиюминутный результат.
Юлия Силипицкая:
А почему нужен результат? Потому что это зарплата.
Василий Большаков:
Естественно, это зарплата, зарплата тренеров зависит полностью от выступления спортсмена. Бывает такое, что приходит спортсмен с не очень хорошей техникой передвижения. Есть основы какие-то. У некоторых эти основы в таком состоянии, что приходится исправлять.
Юлия Силипицкая:
А у Антона?
Василий Большаков:
Антон, к счастью, не был испорчен этой ранней специализацией. Нигде ничего не искривлено, спокойно, физически развит, сбалансировано все, поэтому было легко работать.
Юлия Силипицкая:
У него стрельба доминировала?
Василий Большаков:
Нельзя так сказать, что доминировала. То, что он стреляет стоя уверенно, смело, было с самого начала, но были проблемы со стрельбой лежа. Много корректировали, искали ошибки, меняли ложе винтовки.
Юлия Силипицкая:
Выровняли?
Василий Большаков:
Ну, как показывает нынешний день, то, я думаю, да.
Юлия Силипицкая:
За счет чего меткость происходит у спортсмена?
Василий Большаков:
Это индивидуально. Некоторые начинают стрелять. Вот просто стреляет человек и стреляет. Ему дано стрелять.
Юлия Силипицкая:
Это как врожденная грамотность, так и врожденная меткость, да?
Василий Большаков:
Некоторые начинают искать еще улучшить. К сожалению, бывает эффект обратный.
Юлия Силипицкая:
Вам вообще легко с Антоном в общении?
Василий Большаков:
Должен быть позитив. В любом случае в отношениях, во всем. Поэтому с Антоном у нас не было конфликтов, не было никаких разногласий.
Юлия Силипицкая:
После комбинированной эстафеты вы с ним созвонились, да? Состоялся разговор. О чем говорили?
Василий Большаков:
Готов на больший результат. Готов выступить, чувствую, что готов. Вот, что он сказал.
Юлия Силипицкая:
После этого разговора у вас создалось впечатление, что он зацепится за пьедестал?
Василий Большаков:
Мы обсуждали.
Юлия Силипицкая:
То есть он все-таки ехал за медалью? Лично он.
Василий Большаков:
Нигде не ходили, никому не говорили. Обсуждалось еще осенью, наверное. То, что он будет готов и, допустим, в декабре после первой медали. Тут все сложилось. И Динара своим промахом где-то помогла.
Юлия Силипицкая:
Да? Как же? Объясните мне, что-то я немножко запуталась.
Василий Большаков:
Ну смотрите, она стрельнула, промах. И естественно, у них состоялся разговор, он же увидел эти слезы, все это.
Юлия Силипицкая:
То есть он как мужчина решил отыграть?
Василий Большаков:
Он же человек ответственный, отомстить же надо за этот промах. Это же мужик.
Юлия Силипицкая:
Конечно. В любом случае, если есть пятерка сильнейших, даже десятка спортсменов, претендующих на пьедестал, без удачи никуда? Даже если будет готов спортсмен на 100 %?
Василий Большаков:
Все срослось в этот момент, в этот миг, в эту гонку все получилось. Ну и конечно, стрельба стоя, особенно на последнем рубеже, где все сыпятся всегда. Тут уже не столько удача, сколько выдержка, сколько железобетонные нервы.
Юлия Силипицкая:
У него такие нервы? Или только Динара поплакать должна?
Василий Большаков:
Я думаю, он сам все понимает, анализирует, он настроен. Может собираться в нужный момент. Он вырос, он просто вырос в классного спортсмена.
Юлия Силипицкая:
Он вырос, но нет предела совершенству. Вы можете говорить, что это не единственная его медаль на Олимпийских играх?
Василий Большаков:
Ну как сказать, что она не единственная, конечно, мы будем болеть, будем переживать, планировать.
Юлия Силипицкая:
Через четыре года еще одна олимпийская медаль.
Василий Большаков:
Возраст ему позволяет, он в самом расцвете своего биатлонного возраста. Поэтому пройдет еще акклиматизация, сервисмены сработают лучше, я думаю. Я думаю, будет проигрыш меньше ходом дистанции.
Юлия Силипицкая:
То есть скорость можем увеличить? Да?
Василий Большаков:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
И не только Антону, но и всем остальным.
Василий Большаков:
Акклиматизация, это горы, высота, это не очень просто, часовой пояс. Человеческий организм адаптируется, акклиматизируется.
Юлия Силипицкая:
Как хорошо, что у вас не одна дистанция.
Василий Большаков:
Есть эстафета, ребята все могут собраться и стрельнуть, и Дима Лазовский, и Никита, и Максим Воробей столько раз показывал, что он может.
Юлия Силипицкая:
То есть все эти ребята у нас имеют возможности?
Василий Большаков:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
То есть за них надо поболеть?
Василий Большаков:
Ребята являются бронзовыми призерами этапа Кубка мира. Почему они не могут бороться?
Юлия Силипицкая:
То есть это была не случайность? Как многие сказали скептики, ну, бывает.
Василий Большаков:
Про медали говорили Сергея Новикова тоже говорили, что случайность. Шикарно стрелял, это его заслуженная медаль была в 10 году. Никакая это не случайность. Поэтому и здесь: как случайность, если ребята вышли на уровень?
Юлия Силипицкая:
А почему у нас так долго не было мужского такого слаженного биатлона? Это была смена поколений или еще ребята не выросли?
Василий Большаков:
Конечно, и смена поколений сказывалась, где-то, может быть, и упущение прошлого руководства, что не думали о резерве.
Юлия Силипицкая:
Белорусский биатлон, он сильный. Я правильно понимаю?
Василий Большаков:
Конечно.
Юлия Силипицкая:
А какая наша визитная карточка? За счет чего у нас сильный биатлон?
Василий Большаков:
У нас, понимаете, что есть. Может, это не совсем хорошо, но что нам позволяет и позволяло в прошлые годы, если мы вспомним чемпионов мира в эстафетной гонке (Рыженкова, Ивашко, Сашурин). Та же Россия, где есть много спортсменов. Очень много сил у них уходит на отборы. Пока они отберутся в эти команды, переберутся, все регионы, толкают. У нас с одной стороны плохо, что нет конкуренции своей, может быть, но с другой стороны это позволяет планомерно построить процессы с мая до февраля, двигаться, не дергаясь, не размениваясь на какие-то отборочные старты. В «Раубичах» созданы все условия на уровне мирового биатлона, чтобы готовить спортсменов.
Юлия Силипицкая:
Ну конечно, «Раубичи» принимали и не раз мировой биатлон. А вот, кстати, завершился «Снежный снайпер», это ваш резерв?
Василий Большаков:
Проект шикарный. Вот эта массовость, которая должна быть, это благодаря «Снежному снайперу». Мы видим, много спортсменов там вырастают, выступая. Ну еще понятно, рано говорить о каких-то. Но тем не менее есть у нас в сборных командах по лыжным гонкам спортсмены, пришедшие оттуда.
Юлия Силипицкая:
Как правило, с лыжных гонок приходят потом к вам.
Василий Большаков:
Это спорт. Все равно остаются сильнейшие. Для этого надо много работать.
Юлия Силипицкая:
Не могу отпустить вас без подарка для нашей студии. Все оставляют свои автографы у нас. А тренер олимпийского призера тем более. Я надеюсь, вы нам его подарите.
Василий Большаков:
Конечно, нет проблем.