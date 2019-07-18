На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?

Игры закончились – инвестиции остались. В стране реализовали проект «Олимпийский путь». Специальная программа президентского клуба заключалась в том, что каждый белорусский призер ІІ Европейских игр получал право выбрать спортивное учреждение образования, для которого клуб станет спонсором.

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»: Конечно, условия участия в проекте были непростыми, с прицелом на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Нужно было не только завоевать медаль во ІІ Европейских играх в олимпийской дисциплине, но достигнуть наилучшего результата в карьере либо установить личный рекорд.

Какие условия нужно было соблюсти белорусским атлетам на ІІ Европейских играх, чтобы помочь какому-нибудь спортивному учреждению образования?

Таким образом, те спортсмены, которые еще не отмечались на пьедестале чемпионатов мира и олимпийских игр, имели право выбирать детские спортивные школы и участвовать в проекте. Многие спортсмены, которые участвовали во ІІ Европейских играх, свой олимпийский путь уже прошли. И финансовая помощь, которую мы направляли напрямую, зависела от успешного выступления спортсмена. Так за первое место Президентский спортивный клуб направлял 15 тысяч, за второе – 10 и за третье – 7 500 белорусских рублей.

«Олимпийский путь». Чемпионки II Европейских игр Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сделали свой выбор

Какая в итоге сумма получилась, и на какие учреждения она распределится?

Анастасия Кулик:

Общая сумма инвестиций составила 222 500 белорусских рублей. И она уже направлена на 18 различных спортивных учреждений, которые выбирали наши атлеты. Некоторые спортивные учреждения неоднократно приняли участие в нашем проекте. Рекордсмен проекта – это Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Его выбирали трижды. И туда будет направлена помощь в размере 32 500 белорусских рублей.

«Это как пример для наших деток». Директор минской спортивной школы об акции «Олимпийский путь»

На что идут эти деньги?