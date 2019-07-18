На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» – Анастасия Кулик.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» – Анастасия Кулик.
Игры закончились – инвестиции остались. В стране реализовали проект «Олимпийский путь». Специальная программа президентского клуба заключалась в том, что каждый белорусский призер ІІ Европейских игр получал право выбрать спортивное учреждение образования, для которого клуб станет спонсором.
Какие условия нужно было соблюсти белорусским атлетам на ІІ Европейских играх, чтобы помочь какому-нибудь спортивному учреждению образования?
Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
Конечно, условия участия в проекте были непростыми, с прицелом на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Нужно было не только завоевать медаль во ІІ Европейских играх в олимпийской дисциплине, но достигнуть наилучшего результата в карьере либо установить личный рекорд.
Таким образом, те спортсмены, которые еще не отмечались на пьедестале чемпионатов мира и олимпийских игр, имели право выбирать детские спортивные школы и участвовать в проекте. Многие спортсмены, которые участвовали во ІІ Европейских играх, свой олимпийский путь уже прошли. И финансовая помощь, которую мы направляли напрямую, зависела от успешного выступления спортсмена. Так за первое место Президентский спортивный клуб направлял 15 тысяч, за второе – 10 и за третье – 7 500 белорусских рублей.
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Какая в итоге сумма получилась, и на какие учреждения она распределится?
Анастасия Кулик:
Общая сумма инвестиций составила 222 500 белорусских рублей. И она уже направлена на 18 различных спортивных учреждений, которые выбирали наши атлеты. Некоторые спортивные учреждения неоднократно приняли участие в нашем проекте. Рекордсмен проекта – это Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Его выбирали трижды. И туда будет направлена помощь в размере 32 500 белорусских рублей.
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На что идут эти деньги?
Анастасия Кулик:
Конечно, обновлять инфраструктуру и материально-техническую базу нужно постоянно. И именно на это и идут финансовые средства. Например, Витебская СДЮШОР БФСО «Динамо», которую выбрала Татьяна Шаракова, будет закупать велосипеды и комплектующие к ним. Мозырьская специализированная юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ, на базе которой проходит свою подготовку национальная команда, тоже будет закупать лодки и различный спортивный инвентарь.
Спонсорская помощь идет в рамках указа №300. И в рамках этого указа они могут обновлять свою материально-техническую базу, могут тратить эти средства и на подготовку спортсменов, на участие в соревнованиях, на проведение своих собственных. Или, например, Али Шабанов выбрал Гродненский комплексный олимпийский центр олимпийского резерва, где на данный момент идет небольшой косметический ремонт. И эти средства также можно вкладывать.
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Ранее проводился проект «Олимпийский выбор». Какие плоды он принес?
Анастасия Кулик:
Проект по поддержке спортивных школ проводится достаточно давно. Впервые мы его провели в 2012 году во время Олимпиады в Лондоне. И с тех пор он проводится в годы летних и зимних олимпийских игр. А во время ІІ Европейских игр он просто немного трансформировался: «Олимпийский выбор» в «Олимпийский путь». Но суть осталась прежней.
Мы сейчас можем с уверенностью говорить о том, что те инвестиции, которые были вложены, они себя полностью оправдывают. Например, в своем интервью Александра Герасименя, когда выиграла две серебряные медали Олимпиады в Лондоне, говорила о том, что в ее родной школе до сих пор идет ремонт. И она просто мечтает, что он скорее закончится, и она сможет поплавать в родном бассейне. Именно туда были направлены средства, и сейчас эта школа функционирует – готовит спортсменов самого высокого уровня.
Или взять, например, команду по художественной гимнастике: они выбрали Минскую специализированную детско-юношескую спортивную школу имени Годиевой. И тогда эти средства, в том числе, пошли на покупку гимнастического ковра, на котором в то время делали свои первые шаги две чемпионки ІІ Европейских игр Анна Швайба и Карина Ермоленко.
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Команда по художественной гимнастике вновь выиграла золотые медали и вновь выбрала эту школу. Мозырьская специализированная детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ не остается без внимания ни на одной летней олимпиаде. И на ІІ Европейских играх ее тоже выбирали. Это говорит не только о том, что работают специалисты высокого уровня, но и том, что инвестиции, которые вкладываются, помогают растить будущих чемпионов.