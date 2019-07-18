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На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?

18 июля 2019 12:21
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб» – Анастасия Кулик.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-1

Игры закончились – инвестиции остались. В стране реализовали проект «Олимпийский путь». Специальная программа президентского клуба заключалась в том, что каждый белорусский призер ІІ Европейских игр получал право выбрать спортивное учреждение образования, для которого клуб станет спонсором.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-4

Какие условия нужно было соблюсти белорусским атлетам на ІІ Европейских играх, чтобы помочь какому-нибудь спортивному учреждению образования?

Анастасия Кулик, главный специалист сектора информации и общественных связей Республиканского государственно-общественного объединения «Президентский спортивный клуб»:
Конечно, условия участия в проекте были непростыми, с прицелом на предстоящие Олимпийские игры в Пекине. Нужно было не только завоевать медаль во ІІ Европейских играх в олимпийской дисциплине, но достигнуть наилучшего результата в карьере либо установить личный рекорд.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-7

Таким образом, те спортсмены, которые еще не отмечались на пьедестале чемпионатов мира и олимпийских игр, имели право выбирать детские спортивные школы и участвовать в проекте. Многие спортсмены, которые участвовали во ІІ Европейских играх, свой олимпийский путь уже прошли. И финансовая помощь, которую мы направляли напрямую, зависела от успешного выступления спортсмена. Так за первое место Президентский спортивный клуб направлял 15 тысяч, за второе – 10 и за третье – 7 500 белорусских рублей. 

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Какая в итоге сумма получилась, и на какие учреждения она распределится?

Анастасия Кулик:
Общая сумма инвестиций составила 222 500 белорусских рублей. И она уже направлена на 18 различных спортивных учреждений, которые выбирали наши атлеты. Некоторые спортивные учреждения неоднократно приняли участие в нашем проекте. Рекордсмен проекта – это Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Его выбирали трижды. И туда будет направлена помощь в размере 32 500 белорусских рублей.

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На что идут эти деньги?

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-10

Анастасия Кулик:
Конечно, обновлять инфраструктуру и материально-техническую базу нужно постоянно. И именно на это и идут финансовые средства. Например, Витебская СДЮШОР БФСО «Динамо», которую выбрала Татьяна Шаракова, будет закупать велосипеды и комплектующие к ним. Мозырьская специализированная юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ, на базе которой проходит свою подготовку национальная команда, тоже будет закупать лодки и различный спортивный инвентарь.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-13

Спонсорская помощь идет в рамках указа №300. И в рамках этого указа они могут обновлять свою материально-техническую базу, могут тратить эти средства и на подготовку спортсменов, на участие в соревнованиях, на проведение своих собственных. Или, например, Али Шабанов выбрал Гродненский комплексный олимпийский центр олимпийского резерва, где на данный момент идет небольшой косметический ремонт. И эти средства также можно вкладывать.

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Ранее проводился проект «Олимпийский выбор». Какие плоды он принес?

Анастасия Кулик:
Проект по поддержке спортивных школ проводится достаточно давно. Впервые мы его провели в 2012 году во время Олимпиады в Лондоне. И с тех пор он проводится в годы летних и зимних олимпийских игр. А во время ІІ Европейских игр он просто немного трансформировался: «Олимпийский выбор» в «Олимпийский путь». Но суть осталась прежней.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-16

Мы сейчас можем с уверенностью говорить о том, что те инвестиции, которые были вложены, они себя полностью оправдывают. Например, в своем интервью Александра Герасименя, когда выиграла две серебряные медали Олимпиады в Лондоне, говорила о том, что в ее родной школе до сих пор идет ремонт. И она просто мечтает, что он скорее закончится, и она сможет поплавать в родном бассейне. Именно туда были направлены средства, и сейчас эта школа функционирует – готовит спортсменов самого высокого уровня.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-19

Или взять, например, команду по художественной гимнастике: они выбрали Минскую специализированную детско-юношескую спортивную школу имени Годиевой. И тогда эти средства, в том числе, пошли на покупку гимнастического ковра, на котором в то время делали свои первые шаги две чемпионки ІІ Европейских игр Анна Швайба и Карина Ермоленко.

На что потратили деньги, собранные в проекте «Олимпийский путь»?-22

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»

Команда по художественной гимнастике вновь выиграла золотые медали и вновь выбрала эту школу. Мозырьская специализированная детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ не остается без внимания ни на одной летней олимпиаде. И на ІІ Европейских играх ее тоже выбирали. Это говорит не только о том, что работают специалисты высокого уровня, но и том, что инвестиции, которые вкладываются, помогают растить будущих чемпионов.

# Европейские игры # Анастасия Кулик

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