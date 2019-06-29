«Олимпийский путь». Чемпионки II Европейских игр Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сделали свой выбор

Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, Ирина Курочкина для финансовой поддержки выбрала Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Выбор Василисы Марзалюк пал на родной для нее Логойск и местную СДЮШОР. Школам будет перечислено по 15 тысяч рублей.