«Олимпийский путь». Чемпионки II Европейских игр Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сделали свой выбор

Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такую возможность дает проект Президентского спортивного клуба «Олимпийский путь». Свой выбор сделали и представители женской борьбы, накануне завоевавшие сразу 2 золотые медали.
Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх: «Пыталась бороться до последней секунды»
Василиса Марзалюк о победе на Европейских играх в Минске: «Я переживала, но это мотивировало меня ещё больше»
Итак, Ирина Курочкина для финансовой поддержки выбрала Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Выбор Василисы Марзалюк пал на родной для нее Логойск и местную СДЮШОР. Школам будет перечислено по 15 тысяч рублей.