Прямой эфир

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»

07 июля 2019 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Более 220 тысяч рублей будет направлено в детские спортивные школы или училища, воспитавшие победителей, призеров или рекордсменов II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-1

Напомним, уже 7 лет в нашей стране работает проект «Олимпийский выбор», накануне II Европейских игр переименованный в «Олимпийский путь». Триумфаторы спортивных состязаний могут выбрать специализированное спортивное учреждение, и Президентский спортивный клуб направит туда деньги.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-4

По итогам четырех олимпиад и II Европейских игр нового инвентаря и оборудования закупили на 340 тысяч долларов. В этой сумме – призовые за победы, которые спортсмены добровольно направили в свои альма-матер. О том, как реализуется проект и как такая помощь помогает в воспитании новых чемпионов, расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-7

II Европейские игры в Минске. Белорусские художницы Анна Швайба и Карина Ермоленко – чемпионки в многоборье и в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Помимо медалей и приятный финансовый бонус – 15 тысяч рублей – именно столько участники проекта Президентского спортивного клуба «Олимпийский путь» получали за золото.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-10

Направить эти деньги родной школе, где каждая из них впервые ступила на ковёр, – решение не эмоциональное. Они по себе знают, сколько лет девчонкам нужно, чтобы отточить мастерство и взойти на пьедестал. Знают, что в спорте высоких достижений мелочей нет. И хороший ковёр, профессиональные мячи и обручи – крайне важный кирпичик в фундаменте этой победы.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-13

Наталья Васюк, директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной им. Л.Г. Годиевой:
В 80-е годы мы выступали с резиновыми мячами, которые можно было в любом магазине купить, наждачкой мы счищали эту краску, а потом снова красили или обшивали блестками. Мы изощрялись, чтобы было красиво выступать, самим нравилось. У нас не такой дешёвый вид спорта. В общем-то довольно-таки дорогостоящий.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-16

По сценарию сюжета в этом месте должно было быть интервью с чемпионками, но напряжённый график подготовки к чемпионату мира не позволил отрывать их даже на несколько минут. Девушкам дали сутки на отдых по окончанию выступлений на Европейских играх. И снова – изнурительные тренировки. Знакомый ковёр, мячи и обручи.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-19

Евгений Поболовец, корреспондент:
Хоть в народе такое покрытие называют ковром, на самом деле это довольно сложная конструкция, которая состоит из нескольких элементов. Причём для спортивной и художественной гимнастики покрытие разное. В художественной гимнастике девушки порхают, они должны мягко приземляться. В спортивной гимнастике покрытие более жёсткое.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-22

И эта разница хорошо видна, если взглянуть под помост. Вот эти амортизирующие пружины – они разные. К слову, этим пружинам уже 11 лет, помост постелили сразу после пекинской олимпиады. Но уже с понедельника здесь появится абсолютно новое современное покрытие. Но мы помним, что художественная гимнастика – это не только покрытие, но и ленты, обручи и другой инвентарь. И вот его уже закупят из средств чемпионов II Европейских игр в Минске.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-25

Безусловно, и государство в меру возможностей постоянно улучшает условия для подготовки будущих чемпионов. Закупили новые окна – стало тепло, ушли в прошлое травмы, сделали новый свет. Но гимнастика как олимпийский вид спорта – дорогой. Шутка ли, вот такой мяч стоит порядка 100 долларов. А их для школы надо минимум 25 на сезон.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-28

А если учесть, что всего в минской школе по художественной гимнастике имени Годиевой занимается чуть менее 200 детей и на каждый возраст нужны разного размера и веса мячи, а ещё булавы и обручи, то можно представить, в какие суммы по итогу обходится подготовка чемпионов. И не важно, занимаешься ты в столице или в областном центре.

«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва

Али Шабанов – серебряный призёр II Европейских игр. В Минске за него болела мощная группа поддержки из родного Гродно.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-31

В городе над Неманом последние годы и готовится к важным соревнованиям борец вольного стиля. Сейчас в родном зале борьбы идёт косметический ремонт, и потому финансовая помощь Али пришлась очень даже кстати.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-34

Закупить новые велосипеды и детали к ним смогут и в родной спортивной школе бронзового призёра II Европейских игр Татьяны Шараковой в Витебске.

Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо»

Ранее такую же помощь школе оказала и Надежда Скардино. Здесь сегодня занимаются более полутысячи детей по 13 направлениям, велоспортом – около 30. 

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-37

Это один из самых финансово затратных видов спорта и совершенствовать материальную базу необходимо постоянно. Требует ремонта и велобаза. 

«Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-40



Александр Ярцев, заместитель председателя совета Витебской областной структуры БФСО «Динамо»:
Всё начинается с детского спорта. Как мы будем заниматься им, особенно сейчас, в наше время кибернетики и интернета, детей сейчас тяжело привлечь к спорту. Это одна из самых главных задач, чтобы привлекать побольше молодежи, детей к занятиям спортом.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-42

10 тысяч рублей на развитие Могилевского центра олимпийского резерва. Серебряные медалистки-лучницы Анна Марусова и Карина Деминская тоже сделали свой выбор.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-45

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

Казалось бы, лук и стрелы. Но не самодельные ведь, а профессиональные. И стоит такой комплект соответственно – 5 тысяч евро.

Да, победы на Олимпиадах и Европейских играх – лучший популяризатор этого экзотического вида спорта. Но чтобы желание заниматься не пропало после первой же тренировки, должны быть созданы все условия. Спортсмены это понимают как никто.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-48

Антон Прилепов, бронзовый призёр в индивидуальном первенстве по стрельбе из лука I Европейских игр в Баку:
У нас во дворе жили дети, и после того, как я съездил на Олимпиаду, практически половина двора пошла на стрельбу из лука. У нас тут все условия созданы. Только приходи и тренируйся.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-51

Сразу после игр адресат помощи определила и дзюдоистка Марина Слуцкая. 15 тысяч рублей получат борцы минской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва.

«Это как пример для наших деток». Директор минской спортивной школы об акции «Олимпийский путь»

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-54

И это только малая толика примеров. Всего по итогам II Европейских игр помощь получат 16 спортивных учебных заведений: 11 видов спорта, 222 тысяч 500 рублей.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-57

Анастасия Кулик, пресс-секретарь Президентского спортивного клуба:
Необходимо было не только завоевать медаль, но и показать лучший результат в карьере. Многие спортсмены, кто участвовал во II Европейских играх, свой олимпийский путь уже прошли. А вот кто ни разу не был на пьедестале чемпионатов мира и Олимпийских игр, у них был шанс принять участие в проекте. Свой выбор в рамках проекта сделали 20 участников.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-60

Зачем всё это нужно и почему это так важно? Об этом вам лучше всего расскажут в той самой минской СДЮШОР по гимнастике. Первую помощь от своих воспитанников здесь получили в 2012 году после Олимпиады в Лондоне. Тогда закупили ковёр, мячи и обручи.

Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»-63

И именно тогда свои первые шаги здесь делали будущие чемпионки II Европейских игр – Анна Швайба и Карина Ермоленко. Инвестиции в чемпионов и инвестиции самих чемпионов дают очевидные, ощутимые плоды. А значит, проект продолжится. Впереди Олимпиада в Токио и новые вызовы.

# Белорусские спортсмены # Евгений Поболовец # Александр Ярцев # Антон Прилепов # Анастасия Кулик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ
06 июля 2019 18:14

«Игра была очень тяжёлая, но мы ожидали этого»: защитник «Немана» после матча с РЦОР-БГУ

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»
06 июля 2019 17:39

Победительница ЧБ по теннису в одиночном разряде: «Так хотелось именно выиграть»

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра
05 июля 2019 20:18

Алексей Бага о матче с «Динамо»: что бы ни говорили, это действительно принципиальная игра