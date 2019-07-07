Сколько стоит экипировка спортсмена, или Как реально помогает проект «Олимпийский путь»

Новости Беларуси. Более 220 тысяч рублей будет направлено в детские спортивные школы или училища, воспитавшие победителей, призеров или рекордсменов II Европейских игр, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Напомним, уже 7 лет в нашей стране работает проект «Олимпийский выбор», накануне II Европейских игр переименованный в «Олимпийский путь». Триумфаторы спортивных состязаний могут выбрать специализированное спортивное учреждение, и Президентский спортивный клуб направит туда деньги.

По итогам четырех олимпиад и II Европейских игр нового инвентаря и оборудования закупили на 340 тысяч долларов. В этой сумме – призовые за победы, которые спортсмены добровольно направили в свои альма-матер. О том, как реализуется проект и как такая помощь помогает в воспитании новых чемпионов, расскажет корреспондент Евгений Поболовец.

II Европейские игры в Минске. Белорусские художницы Анна Швайба и Карина Ермоленко – чемпионки в многоборье и в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Помимо медалей и приятный финансовый бонус – 15 тысяч рублей – именно столько участники проекта Президентского спортивного клуба «Олимпийский путь» получали за золото.

Направить эти деньги родной школе, где каждая из них впервые ступила на ковёр, – решение не эмоциональное. Они по себе знают, сколько лет девчонкам нужно, чтобы отточить мастерство и взойти на пьедестал. Знают, что в спорте высоких достижений мелочей нет. И хороший ковёр, профессиональные мячи и обручи – крайне важный кирпичик в фундаменте этой победы.

Наталья Васюк, директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной им. Л.Г. Годиевой:

В 80-е годы мы выступали с резиновыми мячами, которые можно было в любом магазине купить, наждачкой мы счищали эту краску, а потом снова красили или обшивали блестками. Мы изощрялись, чтобы было красиво выступать, самим нравилось. У нас не такой дешёвый вид спорта. В общем-то довольно-таки дорогостоящий.

По сценарию сюжета в этом месте должно было быть интервью с чемпионками, но напряжённый график подготовки к чемпионату мира не позволил отрывать их даже на несколько минут. Девушкам дали сутки на отдых по окончанию выступлений на Европейских играх. И снова – изнурительные тренировки. Знакомый ковёр, мячи и обручи.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Хоть в народе такое покрытие называют ковром, на самом деле это довольно сложная конструкция, которая состоит из нескольких элементов. Причём для спортивной и художественной гимнастики покрытие разное. В художественной гимнастике девушки порхают, они должны мягко приземляться. В спортивной гимнастике покрытие более жёсткое.

И эта разница хорошо видна, если взглянуть под помост. Вот эти амортизирующие пружины – они разные. К слову, этим пружинам уже 11 лет, помост постелили сразу после пекинской олимпиады. Но уже с понедельника здесь появится абсолютно новое современное покрытие. Но мы помним, что художественная гимнастика – это не только покрытие, но и ленты, обручи и другой инвентарь. И вот его уже закупят из средств чемпионов II Европейских игр в Минске.

Безусловно, и государство в меру возможностей постоянно улучшает условия для подготовки будущих чемпионов. Закупили новые окна – стало тепло, ушли в прошлое травмы, сделали новый свет. Но гимнастика как олимпийский вид спорта – дорогой. Шутка ли, вот такой мяч стоит порядка 100 долларов. А их для школы надо минимум 25 на сезон.

А если учесть, что всего в минской школе по художественной гимнастике имени Годиевой занимается чуть менее 200 детей и на каждый возраст нужны разного размера и веса мячи, а ещё булавы и обручи, то можно представить, в какие суммы по итогу обходится подготовка чемпионов. И не важно, занимаешься ты в столице или в областном центре. «Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва Али Шабанов – серебряный призёр II Европейских игр. В Минске за него болела мощная группа поддержки из родного Гродно.

В городе над Неманом последние годы и готовится к важным соревнованиям борец вольного стиля. Сейчас в родном зале борьбы идёт косметический ремонт, и потому финансовая помощь Али пришлась очень даже кстати.

Закупить новые велосипеды и детали к ним смогут и в родной спортивной школе бронзового призёра II Европейских игр Татьяны Шараковой в Витебске. Татьяна Шаракова об участии в групповой велогонке: «Внутри постоянно адреналин бьет. Это незабываемо» Ранее такую же помощь школе оказала и Надежда Скардино. Здесь сегодня занимаются более полутысячи детей по 13 направлениям, велоспортом – около 30.

Это один из самых финансово затратных видов спорта и совершенствовать материальную базу необходимо постоянно. Требует ремонта и велобаза. «Ему уже, наверное, лет 15 от роду». Тренер Витебской СДЮШОР показал легендарный велосипед Татьяны Шараковой





Александр Ярцев, заместитель председателя совета Витебской областной структуры БФСО «Динамо»:

Всё начинается с детского спорта. Как мы будем заниматься им, особенно сейчас, в наше время кибернетики и интернета, детей сейчас тяжело привлечь к спорту. Это одна из самых главных задач, чтобы привлекать побольше молодежи, детей к занятиям спортом.

10 тысяч рублей на развитие Могилевского центра олимпийского резерва. Серебряные медалистки-лучницы Анна Марусова и Карина Деминская тоже сделали свой выбор.

Казалось бы, лук и стрелы. Но не самодельные ведь, а профессиональные. И стоит такой комплект соответственно – 5 тысяч евро. Да, победы на Олимпиадах и Европейских играх – лучший популяризатор этого экзотического вида спорта. Но чтобы желание заниматься не пропало после первой же тренировки, должны быть созданы все условия. Спортсмены это понимают как никто.

Антон Прилепов, бронзовый призёр в индивидуальном первенстве по стрельбе из лука I Европейских игр в Баку:

У нас во дворе жили дети, и после того, как я съездил на Олимпиаду, практически половина двора пошла на стрельбу из лука. У нас тут все условия созданы. Только приходи и тренируйся.

Сразу после игр адресат помощи определила и дзюдоистка Марина Слуцкая. 15 тысяч рублей получат борцы минской специализированной ДЮСШ олимпийского резерва. «Это как пример для наших деток». Директор минской спортивной школы об акции «Олимпийский путь»

И это только малая толика примеров. Всего по итогам II Европейских игр помощь получат 16 спортивных учебных заведений: 11 видов спорта, 222 тысяч 500 рублей.

Анастасия Кулик, пресс-секретарь Президентского спортивного клуба:

Необходимо было не только завоевать медаль, но и показать лучший результат в карьере. Многие спортсмены, кто участвовал во II Европейских играх, свой олимпийский путь уже прошли. А вот кто ни разу не был на пьедестале чемпионатов мира и Олимпийских игр, у них был шанс принять участие в проекте. Свой выбор в рамках проекта сделали 20 участников.

Зачем всё это нужно и почему это так важно? Об этом вам лучше всего расскажут в той самой минской СДЮШОР по гимнастике. Первую помощь от своих воспитанников здесь получили в 2012 году после Олимпиады в Лондоне. Тогда закупили ковёр, мячи и обручи.