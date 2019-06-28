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«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва

28 июня 2019 06:52
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Новости Беларуси. «Олимпийский путь» направляется в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва -1

Серебряный призёр II Европейских игр Али Шабанов в рамках проекта Президентского спортивного клуба для перечисления денег выбрал Гродненский областной центр олимпийского резерва.

«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва -4

Напомним, борец вольного стиля Али Шабанов завоевал серебряную медаль в олимпийской категории до 86 килограммов – в Минске с ним была мощная группа поддержки из гродненского центра.

Али Шабанов: «Рассчитывал на золото. Такая поддержка была»

Спортсмен последние годы тренировался в городе на Немане. Сейчас в зале борьбы проходит косметический ремонт и финансовая поддержка как нельзя кстати.

«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва -7

Андрей Бойша, директор Гродненского областного комплексного центра олимпийского резерва:
Узнали сразу после финальной схватки, через минут 10 удалось уже пообщаться с Али Шабановым. Сказал, что денежные средства будут направлены в Гродно, в Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва. Я думаю, что мы потратим с достоинством – приобретём спортивный инвентарь для борцов вольного стиля. Больше это будет спортивная форма, то есть спецобувь, борцовки, плюс борцовское трико. Я думаю, костюмы или кроссовки.

«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва -10

Среди спортсменов Гродненского областного центра олимпийского резерва – целая плеяда чемпионов. Это и знаменитая гимнастка Ольга Корбут, метатель молота, белорусский богатырь Иван Тихон, борец Александр Павлов и многие другие.

# Европейские игры # Андрей Бойша # Али Шабанов # Фотофакт

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