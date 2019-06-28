«Олимпийский путь». Али Шабанов направил деньги в Гродненский областной центр олимпийского резерва

Новости Беларуси. «Олимпийский путь» направляется в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Серебряный призёр II Европейских игр Али Шабанов в рамках проекта Президентского спортивного клуба для перечисления денег выбрал Гродненский областной центр олимпийского резерва.

Напомним, борец вольного стиля Али Шабанов завоевал серебряную медаль в олимпийской категории до 86 килограммов – в Минске с ним была мощная группа поддержки из гродненского центра.

Али Шабанов: «Рассчитывал на золото. Такая поддержка была»

Спортсмен последние годы тренировался в городе на Немане. Сейчас в зале борьбы проходит косметический ремонт и финансовая поддержка как нельзя кстати.