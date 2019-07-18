«Будем диктовать свои условия, навязывать свою игру». Сергей Гуренко накануне матча «Динамо-Минск» – «Лиепая»

В преддверие ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы «бело-синие» провели открытую тренировку, а главный тренер команды также пообщался с журналистами.

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо Минск»:

Мы будем диктовать свои условия, навязывать свою игру. Соперник, команда очень организованная. Я знаю, что с приходом Старкова это однозначно. Плюс у них есть ряд индивидуально сильных игроков, которым нельзя дать разбежаться.

Итак, матч между «Динамо-Минск» и «Лиепаей» пройдет 18 июля на обновленном стадионе «Динамо», начало встречи – в 19.30.

Напомним, неделей ранее команды сыграли вничью – 1:1. Сегодня, 18 июля, помимо «Динамо», проведут свои ответные поединки еще два белорусских клуба: «Витебск» примет финский «КуПС», а «Шахтер» в гостях сыграет с «Хиберниансом».