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«Будем диктовать свои условия, навязывать свою игру». Сергей Гуренко накануне матча «Динамо-Минск» – «Лиепая»

18 июля 2019 09:30
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Новости Беларуси. Еврокубковые матчи для белорусских поклонников футбола продолжаются. 18 июля «Динамо-Минск» принимает дома «Лиепаю», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В преддверие ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы «бело-синие» провели открытую тренировку, а главный тренер команды также пообщался с журналистами.

«Будем диктовать свои условия, навязывать свою игру». Сергей Гуренко накануне матча «Динамо-Минск» – «Лиепая»-1

Сергей Гуренко, главный тренер ФК «Динамо Минск»:
Мы будем диктовать свои условия, навязывать свою игру. Соперник, команда очень организованная. Я знаю, что с приходом Старкова это однозначно. Плюс у них есть ряд индивидуально сильных игроков, которым нельзя дать разбежаться.

Итак, матч между «Динамо-Минск» и «Лиепаей» пройдет 18 июля на обновленном стадионе «Динамо», начало встречи – в 19.30.

Напомним, неделей ранее команды сыграли вничью – 1:1. Сегодня, 18 июля, помимо «Динамо», проведут свои ответные поединки еще два белорусских клуба: «Витебск» примет финский «КуПС», а «Шахтер» в гостях сыграет с «Хиберниансом».

«Будем диктовать свои условия, навязывать свою игру». Сергей Гуренко накануне матча «Динамо-Минск» – «Лиепая»-4

«Будем диктовать свои условия, навязывать свою игру». Сергей Гуренко накануне матча «Динамо-Минск» – «Лиепая»-6

# Футбол Беларуси # Сергей Гуренко # Фотофакт

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