Волейбол. Юношеская сборная Беларуси обыграла румын на ЧЕ

Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет одержала уверенную победу на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Подопечные Алексея Ковалева порадовали тренера в день его рождения и в три партии обыграли сверстников из Румынии – 26:24, 25:19, 25:17.

18 июля парням предстоит провести заключительный матч в группе против сборной Турции.

На данный момент команда Беларуси занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе два победы и два поражения.