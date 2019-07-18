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Волейбол. Юношеская сборная Беларуси обыграла румын на ЧЕ

18 июля 2019 11:57
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Новости Беларуси. Юношеская сборная Беларуси по волейболу до 17 лет одержала уверенную победу на чемпионате Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Волейбол. Юношеская сборная Беларуси обыграла румын на ЧЕ-1

Подопечные Алексея Ковалева порадовали тренера в день его рождения и в три партии обыграли сверстников из Румынии – 26:24, 25:19, 25:17.

18 июля парням предстоит провести заключительный матч в группе против сборной Турции.

На данный момент команда Беларуси занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе два победы и два поражения.

Волейбол. Юношеская сборная Беларуси обыграла румын на ЧЕ-4

# Волейбол # Фотофакт

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