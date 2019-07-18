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Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта

18 июля 2019 12:09
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Новости Беларуси. Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала 10-ой в финале произвольной программы чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в южнокорейском Кванджу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта-1

Первой стала россиянка Светлана Ромашина. Это ее 20-е золото на мировых первенствах, и теперь она самая титулованная синхронистка в истории чемпионатов мира.

Несколькими днями ранее Василина Хондошко в дуэте с Валерией Волосач выступала в квалификации произвольной программы у пар, однако в число 12 избранных белоруски не вошли, показав 15-й результат.

Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта-4

# Синхронное плавание # Василина Хондошко # Фотофакт

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