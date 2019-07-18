Белоруска Василина Хондошко заняла 10 место в финале ЧМ по водным видам спорта

Новости Беларуси. Белорусская синхронистка Василина Хондошко стала 10-ой в финале произвольной программы чемпионата мира по водным видам спорта, который в эти дни проходит в южнокорейском Кванджу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первой стала россиянка Светлана Ромашина. Это ее 20-е золото на мировых первенствах, и теперь она самая титулованная синхронистка в истории чемпионатов мира.

Несколькими днями ранее Василина Хондошко в дуэте с Валерией Волосач выступала в квалификации произвольной программы у пар, однако в число 12 избранных белоруски не вошли, показав 15-й результат.