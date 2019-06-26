«Это как пример для наших деток». Директор минской спортивной школы об акции «Олимпийский путь»

Новости Беларуси. «Олимпийский путь» продолжили две белорусские баскетбольные дружины и дзюдоистка Марина Слуцкая. Спортсмены определили адресатов финансовой поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, борцы минской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва смогут потратить 15 тысяч рублей на спортивный инвентарь и оборудование. Сейчас в школе каникулы. Но ребята с пользой проводят время в спортивных лагерях. Ну, а тренеры следят за спортивными успехами своих подопечных.

Николай Тычко, директор минской СДЮШОР по единоборствам:

Такое очень высокое достижение, очень важное. Это как пример для наших деток, которые приходят в школу и занимаются дзюдо и самбо. У нас еще есть 5 видов спорта, но все-таки те ребята, те ведущие спортсмены страны, которые успешно выступили на Европейских играх. Они помнят о своей школе, они говорят об этом, и являются живым примером для будущих спортивных поколений.

А вот в баскетбольном клубе Егора Мещерякова ребята тренируются круглый год. Вот и сейчас у юных баскетболистов в полном разгаре подготовка к чемпионату Европы. Уже в августе трое воспитанников представят нашу страну в Черногории.

Александр Лавренов, воспитанник баскетбольного клуба Егора Мещерякова:

Тренер, который нас сейчас тренирует, он тренировал тех, кто сейчас выиграли бронзу. Я понимаю, насколько же это хорошо, что я у этого тренера сейчас тренируюсь. И это серьезное достижение, хотелось бы поздравить сборную по баскетболу 3х3 мужскую и женскую, и стремиться к таким результатам.

Сергей Вариводов, старший тренер баскетбольного клуба Егора Мещерякова:

Удалось мне поработать с некоторыми ребятами из мужской команды – это и Максим Лютыч, и Рогозенко, удалось поработать с Сергеем Вабищевичем. Уже в том возрасте мы понимали, что эти ребята достойны попадания в сборную.