Мотивация на тренировки, перспективы белорусского плавания и как не допустить отток кадров? Большое интервью с Эллой Селицкой

Новости Беларуси. Как обстоят дела в белорусском плавании, где будут выступать и как используют временную международную паузу наши пловцы? Об этом и не только в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ рассказала председатель Белорусской федерации плавания, заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Александровна Селицкая.

Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы один из немногих видов спорта, который еще сохраняли надежду, что выступите на чемпионате мира, а потом так резко прилетело. Как дальше жить, какие ориентиры ставить и что впереди у нас?

Элла Селицкая, председатель Белорусской федерации плавания:

Действительно, надежда у спортсменов была до последнего, что все-таки белорусских пловцов, да и, наверное, все водные виды спорта допустят до участия в чемпионате мира. И ребята не теряли надежду. Маленькая, но надежда была. Но эту надежду постепенно убирали. Изначально Международная федерация плавания, в отличие от Европейской федерации плавания, которая приняла решение не допустить белорусских пловцов, разрешила все-таки им участвовать под нейтральным статусом. Но впоследствии, когда зарубежные федерации начали обращаться в Международную федерацию плавания, было принято второе решение: могут быть отстранены, если это ущемляет интересы других национальных федераций, других спортсменов. Опять-таки, верили до последнего, что решения не будет. Но многочисленные обращения зарубежных федераций: и польская федерация, и чешская, и шведская. Ведь все-таки устранить конкуренцию, не допустить ведущих, сильнейших пловцов. Надо понимать, что особенно большая часть этих спортсменов приходится на Российскую Федерацию. У нас в национальной команде такие спортсмены действительно есть. Устранить эту конкуренцию – это, на мой взгляд, основная задача, которая была поставлена. Чтобы не потерять мотивацию спортсменов, определяем, какую модель подготовки выстраивать Юлия Силипицкая:

Чем мы им ответим сейчас? Элла Селицкая:

Действительно, чтобы не потерять мотивацию спортсменов, тренеров и не допустить отток кадров за пределы нашей страны, мы определяем, какую модель подготовки выстраивать. Какие соревнования предусмотреть непосредственно для них, чтобы это тоже было на очень высоком уровне. И такая работа проводится нами вместе со Всероссийской федерацией плавания, чтобы уровень этих соревнований был достаточно высок. И ребята после двухгодичного моратория в связи с ковидом уже все-таки поверили в то, что у них есть реальная возможность показывать очень высокие результаты. Совместная коллегия Минспорта и Российской Федерации, и Республики Беларусь, наше министерство привлекало к этой работе основные федерации, в том числе и федерацию плавания. Мы съездили в Москву.

Юлия Силипицкая:

Что там было интересного для плавания? Элла Селицкая:

Мы договорились о том, что в июле – это то время, когда должны были состояться чемпионат Европы и юниорский чемпионат мира, в Казани который отменили, там же мы проведем международный турнир: Россия – Беларусь – Азия. Со стороны азиатских стран будет приглашено большое количество спортсменов через свои национальные федерации. Очень хочется верить, что у нас получится сделать для спортсменов эту площадку. А может быть, это и первый такой задел, который в будущем превратится в настоящий международный турнир достаточно высокого уровня. Вспомните, во времена Советского Союза: СССР – ГДР, СССР – США. Хочется возродить соревнования такого топового уровня с хорошим призовым фондом. Сейчас, когда мир раскололся, собрать сообщество будет достаточно проблематично Юлия Силипицкая:

Призовой фонд будет отвлекать или стимулировать? Элла Селицкая:

Для начала надо найти источник для этого призового фонда. Тем не менее ребята не должны почувствовать, что в связи с односторонним принятием таких решений про них забыли, о них не заботятся. Нет, будем защищать, отстаивать и предлагать варианты. Надо просто-напросто руку набить в этом вопросе, потому что для нас это тоже ново. Мы страна небольшая. К нам на открытые чемпионаты, Кубки страны всегда приезжали и россияне, и украинцы, и казахи, и литовцы с латышами. Но сейчас, когда мир раскололся, когда выстраивается конфронтация, сейчас собрать такое большое сообщество будет достаточно проблематично. Если не побоятся, поверят, что здесь тоже очень высокий уровень будет представлен спортсменами. Уровень российских спортсменов-пловцов очень высок. Мы стараемся подтянуться до их уровня. Появляются у нас молодые талантливые спортсмены. И я уверена в том, что все-таки у нас получится. Может, не с первого этапа, но потихоньку развивать это направление. Юлия Силипицкая:

Вы помните чемпионат Советского Союза? Ребята показывали такие результаты, даже порой выше, чем на чемпионатах Европы. В общем-то, они являлись законодателями моды в плавании. Чем хуже сейчас?

Элла Селицкая:

Я думаю, эта ситуация и подтолкнет к тому, чтобы появлялись у нас такие молодые талантливые, перспективные спортсмены. Юлия Силипицкая:

Вполне возможно, что молодые как раз таки подрастут и окрепнут. Ведь никто не сказал, что Париж-2024 закрыт. Мы держим курс на Париж? Элла Селицкая:

Да, однозначно. В настоящее время мы ограничены только в выступлениях этого летнего сезона. Мы еще пока не продумывали и модель, начиная с сентября. Пройдет чемпионат мира, наш международный турнир, будем понимать, какие дальнейшие шаги нам надо будет предпринимать для последующей подготовки. Потому что ситуация настолько неопределенная, что будучи в Москве мы обсуждали только как раз таки вектор: май – июль (закончить этот сезон). Как правило, у пловцов модель подготовки выстраивается с сентября по июль, август, поэтому отстранение есть только на летние чемпионаты. Поэтому договорились оперативно определить стратегически соревнования, в которых мы можем принять участие, именно этого периода. А по итогу, как всегда, с сентября выстраивается новая модель подготовки на весь следующий цикл. И в этот, уже новый цикл мы будем вместе со Всероссийской федерацией плавания входить вместе. Определять те турниры, которые сможем провести на территории двух государств, чтобы создать конкуренцию между нашими спортсменами и привлечения спортсменов из других стран. Юлия Силипицкая:

Чемпионат Азии тоже существует. Вполне возможно, мы можем после этого получить приглашение туда. Ведь он такой же, как и чемпионат Европы.

Элла Селицкая:

Полагаю, что да, и данный вопрос сейчас как раз таки в процессе. Мы закинули свои предложения в том числе и в Азиатский регион, чтобы понимать, насколько они воспримут нас в данном случае. Хочется в это верить. Белорусские спортсмены, как правило, принимают участие в открытых чемпионатах Российской Федерации. Мы выезжали в Литву, Латвию на международные турниры. Швеция, Франция, поэтому в Азиатский регион мы практически не выезжали, только на чемпионаты мира. Юлия Силипицкая:

30 лет назад разве мы могли видеть на дорожках того же чемпионата мира тех же самых китайских спортсменов? Они не плавали. Те же самые южноамериканцы тоже не плавали. Сейчас как они добавили. Это говорит о том, что уровень очень высокий. Элла Селицкая:

И вектор этот в данном случае будет очень интересен, учитывая то, что китайские строители в виде международной технической помощи строят нам бассейн международного стандарта. Поэтому как минимум какие-то совместные мероприятия и совместные турниры тоже, я думаю, будут знаковыми для нашей страны с учетом внедрения в эксплуатацию такого бассейна (по плану в конце 2023 года). Юлия Силипицкая:

Два бассейна 50-метровых.

Элла Селицкая:

Прыжковая ванна, 25-метровый бассейн, малютка для маленьких и то, чего у нас вообще в республике нет, – для спортсменов топ-уровня гидроканал. Порядка 20 человек уже выполнили нормативы на юношеский чемпионат мира Юлия Силипицкая:

Касательно международного турнира, который будет в Москве. Он нам даст возможность вывести более расширенный состав, я правильно понимаю? Или надо будет выполнить на чемпионате Беларуси квалификационный норматив? Элла Селицкая:

Для начала, если мы говорим о чемпионате страны и о Кубке, который у нас летом запланирован, в начале июля, во-первых, мы для спортсменов оставляем планку выполнения нормативов на чемпионат мира и чемпионат Европы. Это будет первый критерий, чтобы можно было отобраться на этот международный турнир. Но поскольку международный турнир допускает участие не только взрослых спортсменов (мужчины и женщины), но и юношей и девушек определенной категории, то мы туда повезем спортсменов и юниорского возраста, которые выполнят нормативы на юношеский чемпионат мира, Европы, Европейский олимпийский фестиваль, который тоже должен был состояться в этом году летом и тоже отменился. На сегодня я даже по юниорам могу сказать. У нас порядка 20 человек в связи с тем, что проводились первенства страны, олимпийские дни молодежи, уже выполнили нормативы. Юлия Силипицкая:

20 человек – это много. За счет чего? Элла Селицкая:

Я бы несколько здесь причин назвала. Во-первых, плавание стало массовым видом спорта. Второе – надо сказать огромные слова благодарности нашему Президенту за то, что у нас появляются практически в каждом районе бассейны. В виде образовательных школ с бассейнами, различных ФОК. Благодаря ему осуществляется строительство бассейна международного стандарта. И вот это все дает возможность появлению новых тренеров, молодых спортсменов, растет конкуренция. Естественно, из поколения в поколение определенное количество таких спортсменов у нас подрастает. Я верю в то, что с каждым годом у нас количество таких спортсменов будет прирастать. Но если мы заговорили о тренерских кадрах...

Юлия Силипицкая:

Это же симбиоз, как я понимаю. Элла Селицкая:

Совершенно верно. Это, конечно, одна из основных причин, по которой, наверное, мы могли бы иметь большее количество молодых звездочек. Не хватает нам значительного количества молодых талантливых тренеров. Однозначно не хватает. Не во всех бассейнах у нас работают тренеры-преподаватели по плаванию Юлия Силипицкая:

Что будем делать? Репкина сюда. Элла Селицкая:

Не только Репкина. Мы подтягиваем и другие вузы нашей страны. С учетом того, что у нас именно по плаванию буквально в позапрошлом году состоялась коллегия в Министерстве спорта, мы смотрели от начала до конца, от того, как девочка и мальчик приходят в бассейн, от старта пути до подготовки спортсменов высокого уровня. Смотрели все вопросы, и как раз таки подготовка тренерских кадров оказалась самой болезненной для плавания. А учитывая, что бассейны у нас растут как грибы, конечно, не во всех еще бассейнах у нас работают именно тренеры-преподаватели по плаванию. Есть учителя физкультуры. Мы определили направления в данном случае, уже работаем по ним второй год. Юлия Силипицкая:

Давайте озвучим.

Элла Селицкая:

Целевая подготовка спортсменов. Вместе с Минобразования внесли предложение по сокращению переподготовки – как раз учителя физкультуры переподготовить в тренера-преподавателя по плаванию. Это возможно, потому что когда посмотрели у них базовый курс, 80 % предметов совпадают и там, и там. В течение года идет эта переподготовка, она как раз запустилась с сентября прошлого года. И в течение года мы можем иметь готового специалиста. Но получить этого специалиста – надо же еще пройти апробирование на практике. Поэтому и по этому пути тоже идем. Юлия Силипицкая:

То есть такая многофункциональная работа. Как вы относитесь к коммерческим турнирам? Раньше у нас было: встал, сказал, сделал. Ну, или не сделал. А сейчас ребята стараются и зарабатывать деньги. Насколько это правильно или неправильно? Это здорово: показал результат – получил. Элла Селицкая:

Есть разные взгляды на эти вещи, но я выскажу свою позицию. Когда начались эти коммерческие турниры, у нас это уже два года подряд, мы здесь получаем тоже немало положительного. Почему? Первое – вспомним прошлый год. У нас три спортсмена привлекли к этим соревнованиям.