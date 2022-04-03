Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошёл в Минске. Проект посвящён лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Яркий финал спортивно-массового праздника «300 талантов для Королевы» прошел 3 апреля в Минске. Проект посвящен легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Яркий финал спортивно-массового праздника «300 талантов для Королевы» прошел 3 апреля в Минске. Проект посвящен легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Основная задача и цель всего мероприятия, чтобы привить любовь к физической культуре и спорту. Чтобы наши детки были здоровы, успешно учились и радовали родителей и всех нас. Надеемся, что этот праздник для всех деток запомнится.
Глеб Матус, участник соревнований:
Все началось со школы, я там хорошо метнул и пошел на область. На области я занял второе место и попал сюда. Хорошие эмоции.
– А насколько ты готов к соревнованиям?
– На 100 %.
Главная цель проекта – отбор и привлечение наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. С каждым годом география участников расширяется.
«Каждый может проявить себя». Министр образования побывал на спортивном празднике юных легкоатлетов. Подробности здесь.