Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошёл в Минске. Проект посвящён лёгкой атлетике

Новости Беларуси. Яркий финал спортивно-массового праздника «300 талантов для Королевы» прошел 3 апреля в Минске. Проект посвящен легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:

Основная задача и цель всего мероприятия, чтобы привить любовь к физической культуре и спорту. Чтобы наши детки были здоровы, успешно учились и радовали родителей и всех нас. Надеемся, что этот праздник для всех деток запомнится.

Глеб Матус, участник соревнований:

Все началось со школы, я там хорошо метнул и пошел на область. На области я занял второе место и попал сюда. Хорошие эмоции.

– А насколько ты готов к соревнованиям?

– На 100 %.