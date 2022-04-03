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Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошёл в Минске. Проект посвящён лёгкой атлетике

03 апреля 2022 11:51
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Новости Беларуси. Яркий финал спортивно-массового праздника «300 талантов для Королевы» прошел 3 апреля в Минске. Проект посвящен легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошёл в Минске. Проект посвящён лёгкой атлетике-1

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Основная задача и цель всего мероприятия, чтобы привить любовь к физической культуре и спорту. Чтобы наши детки были здоровы, успешно учились и радовали родителей и всех нас. Надеемся, что этот праздник для всех деток запомнится.

Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошёл в Минске. Проект посвящён лёгкой атлетике-4

Глеб Матус, участник соревнований:
Все началось со школы, я там хорошо метнул и пошел на область. На области я занял второе место и попал сюда. Хорошие эмоции.
– А насколько ты готов к соревнованиям?
– На 100 %.

Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошёл в Минске. Проект посвящён лёгкой атлетике-7

Главная цель проекта – отбор и привлечение наиболее талантливых и способных к занятиям легкой атлетикой детей и подростков. С каждым годом география участников расширяется.

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# Спортивные соревнования # Александр Барауля # Глеб Матус # Фотофакт

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