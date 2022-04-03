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«Каждый может проявить себя». Министр образования побывал на спортивном празднике юных легкоатлетов

03 апреля 2022 11:48
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Новости Беларуси. Яркий финал спортивно-массового праздника «300 талантов для Королевы» прошел 3 апреля в Минске. Проект посвящен легкой атлетике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каждый может проявить себя». Министр образования побывал на спортивном празднике юных легкоатлетов-1

Заключительный этап собрал юных спортсменов из разных уголков Беларуси. Из нескольких десятков тысяч участников проекта путевку в финал завоевали лишь три сотни. Для детей соревнования прошли в игровой форме. Маленьких чемпионов ждала театральная постановка, а поддерживали их герои из любимых сказок.

«Каждый может проявить себя». Министр образования побывал на спортивном празднике юных легкоатлетов-4

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
В региональных этапах, которые прошли в каждой школе, районе, области, принял участие каждый второй школьник, это 270 тысяч наших учащихся школ. И сегодня от каждой области мы приветствуем команды победителей, 300 молодых талантов. Соревнования построены таким образом, чтобы каждый активный школьник мог принять участие. Здесь нет какой-то особой специализации, каждый может проявить себя. Девиз олимпийский: «Быстрее, выше, сильнее».

Финал праздника «300 талантов для Королевы» прошел в Минске. Подробнее здесь.

# Спортивные соревнования # Андрей Иванец # Фотофакт

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