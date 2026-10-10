Новости по тегу #Плавание

Турнир завершился в Узбекистане.
Современный спорт – это не только физическая работа. На первый план уже сегодня выходит психологическая подготовка, которая включает в себя многоступенчатую систему.
Артем Ермак на 50 метрах на спине в квалификации стал лишь 18-м.
Позднее Пекарский выступит на полтиннике баттерфляем.
В утренней сессии Григорий Пекарский стал 8-м в общем зачете на 100-метровке баттерфляем.
В противном случае страна может лишиться права проведения соревнований.
В вечерней программе пятницы прошли четыре заплыва с участием наших спортсменов – два из них медальные.
За медали континентального форума соотечественницы поспорят в пятницу.
В генеральной классификации 100-метровки баттерфляем Иван Шамшурин и Григорий Пекарский расположились на соседних, 36-й и 37-й, позициях.
В Париже продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта.
Белоруска уверенно прошла квалификацию на дистанции 100 метров брассом, показав в заплыве второй результат.
Соревнования проходят в Париже.
11 октября 2026 19:35
11 октября 2026 19:25
11 октября 2026 19:15
11 октября 2026 18:55
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:30
11 октября 2026 18:14
11 октября 2026 18:00