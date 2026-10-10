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Новости по тегу #Плавание

Григорий Пекарский вошел в топ-5 на этапе КМ по плаванию на короткой воде
10 октября 2026 17:38

Григорий Пекарский вошел в топ-5 на этапе КМ по плаванию на короткой воде

Психология в спорте: поговорили со штатным специалистом сборной Беларуси по плаванию
09 октября 2026 21:15

Психология в спорте: поговорили со штатным специалистом сборной Беларуси по плаванию

Белорусские пловцы не сумели попасть в финалы второго дня этапа Кубка мира
09 октября 2026 11:26

Белорусские пловцы не сумели попасть в финалы второго дня этапа Кубка мира

Григорий Пекарский занял 6-е место в первый день этапа Кубка мира по плаванию
08 октября 2026 20:11

Григорий Пекарский занял 6-е место в первый день этапа Кубка мира по плаванию

Белорусские спортсмены начали выступление на втором этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте
08 октября 2026 11:39

Белорусские спортсмены начали выступление на втором этапе Кубка мира по плаванию в Ташкенте

Международная федерация плавания обязала выдавать визы белорусским и российским спортсменам
22 сентября 2026 17:45

Международная федерация плавания обязала выдавать визы белорусским и российским спортсменам

В Париже продолжается ЧЕ по водным видам спорта – результаты белорусов
14 августа 2026 20:09

В Париже продолжается ЧЕ по водным видам спорта – результаты белорусов

Анастасия Кулешова и Алина Змушко вышли в финалы ЧЕ по плаванию
13 августа 2026 17:53

Анастасия Кулешова и Алина Змушко вышли в финалы ЧЕ по плаванию

Белорусские пловцы не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы
12 августа 2026 18:53

Белорусские пловцы не сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы

Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию
11 августа 2026 17:46

Григорий Пекарский завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по плаванию

Алина Змушко стала полуфиналисткой чемпионата Европы по плаванию
11 августа 2026 11:28

Алина Змушко стала полуфиналисткой чемпионата Европы по плаванию

Белорусы вышли в два финала чемпионата Европы по плаванию
10 августа 2026 18:45

Белорусы вышли в два финала чемпионата Европы по плаванию