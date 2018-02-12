«Мне написала Дарья Домрачева». Шипулин рассказал, кто его поддержал после решения МОК

Новости России. Лидер российской биатлонной сборной, олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, кто поддержал его после информации, что он не примет участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В интервью телеканалу «Матч ТВ» биатлонист отметил, что готов был ехать на Игры в любой момент – даже в день их открытия.
Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов
Фото: instagram.com/anton_shipulin
Антон Шипулин рассказал, что его поддержала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после известий от МОК.
Антон Шипулин (в интервью «Матч ТВ»):
Единственное – мне написала Дарья Домрачева, что Бьорндален очень переживает и просит передать мне привет. Вот это было приятно. Потому что он – мой кумир, человек, за которого я болел. И действительно он стал сейчас ближе всех к нам.
В 2014 году Домрачева и Шипулин выиграли «Гонку чемпионов» в Москве.
После гонки Шипулин отметил: «Даша мне – как сестренка» (читать далее).
Фото: instagram.com/anton_shipulin
Антон Шипулин также говорил, что рождение ребенка добавит Домрачевой и Бьорндалену мотивации. Напомним, что именитые биатлонисты стали родителями девочки в 2016 году.
Супер папа и мама: что пишут друг о друге в соцсетях Домрачева и Бьорндален