«Мне написала Дарья Домрачева». Шипулин рассказал, кто его поддержал после решения МОК

Новости России. Лидер российской биатлонной сборной, олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, кто поддержал его после информации, что он не примет участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» биатлонист отметил, что готов был ехать на Игры в любой момент – даже в день их открытия.

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