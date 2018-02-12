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«Мне написала Дарья Домрачева». Шипулин рассказал, кто его поддержал после решения МОК

12 февраля 2018 10:20
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Новости России. Лидер российской биатлонной сборной, олимпийский чемпион Антон Шипулин рассказал о том, кто поддержал его после информации, что он не примет участие в Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В интервью телеканалу «Матч ТВ» биатлонист отметил, что готов был ехать на Игры в любой момент – даже в день их открытия.

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«Мне написала Дарья Домрачева». Шипулин рассказал, кто его поддержал после решения МОК-1

Фото: instagram.com/anton_shipulin

Антон Шипулин рассказал, что его поддержала белорусская биатлонистка Дарья Домрачева после известий от МОК.

Антон Шипулин (в интервью «Матч ТВ»):
Единственное – мне написала Дарья Домрачева, что Бьорндален очень переживает и просит передать мне привет. Вот это было приятно. Потому что он – мой кумир, человек, за которого я болел. И действительно он стал сейчас ближе всех к нам.

В 2014 году Домрачева и Шипулин выиграли «Гонку чемпионов» в Москве.

После гонки Шипулин отметил: «Даша мне – как сестренка» (читать далее).

«Мне написала Дарья Домрачева». Шипулин рассказал, кто его поддержал после решения МОК-4

Фото: instagram.com/anton_shipulin

Антон Шипулин также говорил, что рождение ребенка добавит Домрачевой и Бьорндалену мотивации. Напомним, что именитые биатлонисты стали родителями девочки в 2016 году.

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# Дарья Домрачева # Фотофакт # Антон Шипулин # Зимняя Олимпиада – 2018

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