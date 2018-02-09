Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов

Новости России. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 спортсменов и тренеров из России по факту недопуска к Олимпийским играм.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CAS, суд изучил критерии, которыми МОК руководствовался для приглашения российских атлетов на Игры. По заявлению суда, критерии не являются дискриминационными и неприемлемыми, потому что несмотря на то, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено – спортсмены все равно отправились на Игры под нейтральным флагом.

По заявлению CAS, критерии Международного олимпийского комитета – это не санкция, а заключение о соответствии требованиям и МОК имел право установить порядок допуска на Олимпиаду.