Прямой эфир

Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов

09 февраля 2018 07:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции 47 спортсменов и тренеров из России по факту недопуска к Олимпийским играм.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на CAS, суд изучил критерии, которыми МОК руководствовался для приглашения российских атлетов на Игры. По заявлению суда, критерии не являются дискриминационными и неприемлемыми, потому что несмотря на то, что членство Олимпийского комитета России было приостановлено – спортсмены все равно отправились на Игры под нейтральным флагом.

По заявлению CAS, критерии Международного олимпийского комитета – это не санкция, а заключение о соответствии требованиям и МОК имел право установить порядок допуска на Олимпиаду.

Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов-1

Фото: vk.com/an_victor

Суд не нашел нарушений в работе МОК по выдаче приглашений на Игры спортсменам из России.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу решения CAS.

Дмитрий Губерниев (пунктуация автора сохранена):
CAS отклонил все 47 апелляций российских спортсменов!!!! МОК празднует победу!!! Больше из российских спортсменов в Пхёнчхан никто не приедет!! Суд не усмотрел дискриминации со стороны МОК!!! Я в шоке!!!! Слов нет, блин..... Тянули время, вымотали все нервы!!! Ан, Устюгов, Шипулин, Никитина, Иванова..... Другие – без Олимпиады!!!! 

Шипулин, Ан и ещё 45 человек. CAS отклонил апелляции российских спортсменов-4

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry

Апелляцию российские спортсмены подавали двумя группами: те, кому без объяснения причин отказали в приглашении на Игры, и те, кто был оправдан CAS по делу о прижизненном отстранении от Олимпийских игр.

Читайте по теме: 

Олимпийскую чемпионку и призера ЧЕ по фигурному катанию из России не пустили на ОИ-2018

Шипулин, Устюгов, Ан. Ведущих российских спортсменов не пустили на ОИ-2018

Виктор Ан написал открытое письмо президенту МОК

# Фотофакт # Виктор Ан # Антон Шипулин # Дмитрий Губерниев # Зимняя Олимпиада – 2018 # Ксения Столбова

Другие новости рубрики

Все новости
Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр состоится в Пхёнчхане 9 февраля
09 февраля 2018 06:36

Церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр состоится в Пхёнчхане 9 февраля

Какой будет церемония открытия Олимпийских игр? Репортаж СТВ из Пхёнчхана
08 февраля 2018 17:15

Какой будет церемония открытия Олимпийских игр? Репортаж СТВ из Пхёнчхана

Первая победа российских спортсменов на ОИ-2018
08 февраля 2018 15:13

Первая победа российских спортсменов на ОИ-2018