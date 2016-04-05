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Шипулин: Рождение первенца добавит мотивации и Уле, и Даше после ее возвращения на лыжню

05 апреля 2016 17:32
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Рождение ребенка добавит мотивации олимпийским чемпионам по биатлону Уле Эйнару Бьерндалену и Дарье Домрачевой. В этом уверен российский биатлонист Антон Шипулин. Отец четырехмесячного сына, он, судя по всему, знает, о чем говорит.

Антон Шипулин, российский биатлонист (запись Instagram):
От всей души поздравляю Уле-Эйнара и Дашу с тем, что они скоро станут родителями. Это просто фантастическая новость! Я сам совсем недавно стал отцом и знаю, о чем говорю! К тому жу Уле-Эйнар остается в спорте. Это значит, что впереди еще ни одна гонка против него, что не может не радовать. Бороться с ним на трассе всегда серьезное испытание для любого спортсмена, а его карьера  пример того, что невозможное возможно! Уверен, что рождение первенца добавит мотивации и Уле и Даше после ее возвращения на лыжню!

Антон Шипулин: «Дашка мне – как сестренка» (продолжение здесь).

Шипулин: Рождение первенца добавит мотивации и Уле, и Даше после ее возвращения на лыжню-1


Дарья Домрачева. Источник фото: instagram.com/dadofun/

Напомним, во вторник 42-летний Бьерндален на специально созванной пресс-конференции объявил о решении продолжить карьеру, отметив, что в его планах принять участие в Олимпиаде 2018 года, а также рассказал, что Дарья Домрачева ждет от него ребенка. До сегодняшнего дня ни норвежец, ни белоруска свои отношения не подтверждали (здесь подробности).

# Биатлон # Дарья Домрачева # Фотофакт # Уле-Эйнар Бьорндален

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