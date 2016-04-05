Шипулин: Рождение первенца добавит мотивации и Уле, и Даше после ее возвращения на лыжню

Рождение ребенка добавит мотивации олимпийским чемпионам по биатлону Уле Эйнару Бьерндалену и Дарье Домрачевой. В этом уверен российский биатлонист Антон Шипулин. Отец четырехмесячного сына, он, судя по всему, знает, о чем говорит.

Антон Шипулин, российский биатлонист (запись Instagram):

От всей души поздравляю Уле-Эйнара и Дашу с тем, что они скоро станут родителями. Это просто фантастическая новость! Я сам совсем недавно стал отцом и знаю, о чем говорю! К тому жу Уле-Эйнар остается в спорте. Это значит, что впереди еще ни одна гонка против него, что не может не радовать. Бороться с ним на трассе всегда серьезное испытание для любого спортсмена, а его карьера – пример того, что невозможное возможно! Уверен, что рождение первенца добавит мотивации и Уле и Даше после ее возвращения на лыжню!