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Ирина Лимановская: «Мы тренируемся по 8-9 часов в день». Что едят и как тренируются спортсменки по синхронному плаванию

12 февраля 2018 09:26
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Совсем мало времени осталось до весны и не за горами уже новые старты наших блистательных синхронисток.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – старший тренер Национальной команды Республики Беларусь по синхронному плаванию – Наталия Сахарук, спортсменки Национальной команды – Вероника Есипович и Ирина Лимановская.

Как будет проходить соревнования в марте? Насколько удачным был прошлогодний сезон? Как идет подготовка к новому спортивному сезону? Чего ждать от наших спортсменок?

Подробности – в видеоматериале.

# Фотофакт # Синхронное плавание # Наталия Сахарук # Вероника Есипович # Ирина Лимановская

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