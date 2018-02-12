Ирина Лимановская: «Мы тренируемся по 8-9 часов в день». Что едят и как тренируются спортсменки по синхронному плаванию

Совсем мало времени осталось до весны и не за горами уже новые старты наших блистательных синхронисток.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – старший тренер Национальной команды Республики Беларусь по синхронному плаванию – Наталия Сахарук, спортсменки Национальной команды – Вероника Есипович и Ирина Лимановская.

Как будет проходить соревнования в марте? Насколько удачным был прошлогодний сезон? Как идет подготовка к новому спортивному сезону? Чего ждать от наших спортсменок?

Подробности – в видеоматериале.