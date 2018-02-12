Fed Cup. Белорусские теннисистки проиграли Германии. Подводим итоги

Новости Беларуси. Мировой теннис вновь вернулся в Минск, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. 11 февраля на «Чижовка-Арене» в рамках первого раунда мировой группы Кубка Федерации завершилась встреча сборных Беларуси и Германии.

Первая встреча – первая победа: Арина Соболенко – Татьяна Мария.

«Она заставила меня действительно нервничать». Арина Соболенко – о матче с Марией в Кубке Федерации Команда Беларуси играет в Кубке Федерации с 1994 года. Нынешний сезон станет для нее вторым в Мировой группе. Благодаря прошлогоднему выходу в финал турнира, белоруски находятся на 3 месте в мировом рейтинге. Впереди – сборные Чехии и США, немки – шестые.

Татьяна Мария:

Честно говоря, мы уже с Ариной встречались ранее, я прекрасно знала ее стиль игры: она играет очень агрессивно. Я старалась также играть агрессивно, но, тем не менее, в завершении матча Арина была немножко сильнее и показала довольно высокий уровень игры, что позволило ей добиться победы. Принимать участие в матчах Кубка Федерации – это всегда особый случай и особая честь, поскольку мы представляем свою страну и защищаем ее честь. Мы всегда рады, когда болельщики поддерживают ту или иную команду. Этим и отличаются матчи Кубка Федерации от обычных матчей. Поэтому выражаю благодарность всем болельщикам. Именно на Кубке Федерации мы можем чувствовать эту особенную атмосферу. Наставник сборной Беларуси Эдуард Дубров вывел на корт Александру Саснович, Арину Соболенко, Веру Лапко и Лидию Морозову – теннисисток, которые в прошлом сезоне сенсационно дошли до финала неофициального командного Чемпионата мира.

Матч Вера Лапко – Таня Мария. Есть сладость победы, но и есть горечь поражения. У Веры звездный час еще впереди.

Вера Лапко:

Саша себя чувствовала плохо уже вчера на матче, как вы видели. Поэтому вчера вечером уже рассматривался такой вариант, меня предупредили об этом. В принципе, я еже со вчерашнего вечера к этому готовилась. Могу сказать, что я достаточно плохо настроилась на него. Я просто недовольна своей игрой. Я подвела команду и должным образом не выложилась в третьем сете, хотя, в принципе, всё было в моих руках. Мы с тренером поговорили и знаем, над чем нужно работать. В принципе, я достаточно хорошо готова.