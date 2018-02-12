Гуськова: Надеюсь, что в соревновательный день погода будет идеальной



Анна Гуськова, спортсмен олимпийской сборной Беларуси по фристайлу:

Сегодня действительно тренировку отменили из-за того, что очень большие ветры – они нестабильны. Из-за этого мы не могли нормально подобрать скорость. Мы могли, но это очень, скажем, даже опасно для прыжков. Поэтому решили сегодня денечек пропустить, чтобы завтра нормально отпрыгать.

Конечно же, настроены на победу. Настроение – боевое, конечно. Бодрые духом, все нацелены только на победу – это естественно. На что же еще нам настраиваться?



У каждого из нашей команды есть шанс встать на пьедестал, в этом нет никаких сомнений. Просто надо сделать всё то, что ты умеешь, и ничуть больше чего-то. На самом деле, произойти может всё что угодно по погодным условиям: может резко пойти снег, сами понимаете. Я надеюсь, что именно в соревновательный день погода будет идеальной. Я думаю, что всё будет хорошо. Действительно, прогноз обещает, что будет относительно хорошая погода: не холодно и ветер будет такой, под который можно будет подстроиться. Поэтому я уверена, что всё будет хорошо.