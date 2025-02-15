Михаил Дегтярёв в Раубичах: «Лучшая половина биатлона находится сегодня здесь»

Первый день, две гонки и сразу три медали. Белорусские биатлонисты успешно стартовали на главном турнире сезона Кубка сильнейших, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Несмотря на все опасения синоптиков, в Раубичах сегодня было морозно. Но это только на термометре. Градус борьбы нарастал с каждой гонкой. И это не удивительно. Лучшие стреляющие лыжники Беларуси и России разыграли первые комплекты наград. Открыли соревновательную программу спринты. Первыми на лыжню вышли девушки и лидер национальной команды Динара Смольская со стартовых метров дистанции громко заявила о своих амбициях на медаль. Так и получилось. Чистая стрельба, хорошие скорости, как итог в яркой борьбе белоруска уступила лишь россиянке Наталье Шевченко и принесла нашей команде первую награду турнира. Динара Смольская выиграла серебро спринта Кубка сильнейших

Медали в мужском спринте на 10 километров разыгрывали 42 биатлониста Антон Смольский безукоризненно отработал на огневых рубежах и был одним из самых быстрых на дистанции. К его золотому результату на финише ни один из конкурентов не смог даже приблизиться. Награду нашему триумфатору вручил президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Белорусы завоевали три медали в первый день Кубка сильнейших по биатлону

Настоящим открытием дня стал Илья Авсеенко, подняться на пьедестал которому не помешал даже один штрафной круг. Он отправил в белорусскую копилку бронзу.

Илья Авсеенко, бронзовый призер спринтерской гонки Кубка сильнейших по биатлону:

Это главный старт. Мы к нему готовились. Тем более домашний старт. Все хотели показать максимально хороший результат, плюс мы знаем трассу. Но это не говорит, что нам было легко. Нам также было тяжело, как и всем.

Кубок сильнейших – главный старт сезона для наших биатлонистов, но далеко не первый. Совместные с российской стороной турниры доказывают, что несправедливые ограничения и санкции не стали помехой для спортивных достижений, высоких результатов, конкурентной борьбы.