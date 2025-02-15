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Организаторы теннисного турнира в Дубае представили сетку соревнований

15 февраля 2025 17:37
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Устроители теннисного «тысячника» в Дубае представили сетку соревнований. В спор за солидные призовые и рейтинговые очки девушки начнут 16 февраля, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Жребий не был благосклонен к белорускам. Арина Соболенко по традиции первый круг пропускает. Во втором раунде ей придется помериться силами или с Полиной Кудерметовой или Екатериной Александровой. Последней первая ракетка планеты проиграла на старте в Дохе. Поэтому предпочтительней видится свидание с вышедшей из квалификации россиянкой. 

Виктория Азаренко в дебютном поединке померится силами с Ангелиной Калининой из Украины. В случае успеха она выйдет на вторую сеяную Игу Швентек из Польши.

# Теннис

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