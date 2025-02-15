Динара Смольская выиграла серебро спринта Кубка сильнейших
Большой биатлон на белорусской земле! «Раубичи» принимают главный старт сезона – Кубок сильнейших. Первая же гонка принесла нам медаль. Серебро спринта выиграла Динара Смольская, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности у моей коллеги Светланы Андралович. Она на прямой связи со студией. Что сейчас происходит в «Раубичах»?
Светлана Андралович, корреспондент:
Кубок сильнейших стартовал. А вместе с ним и спринтерские гонки у мужчин. Один из фаворитов, Антон Смольский, отправился на дистанцию 24-м. К слову, эта фамилия уже звучала сегодня громко.
Динара Смольская принесла нашей стране первую медаль. Она была достаточно быстра ногами и отменно отработала на стрельбище, поразив все 10 мишеней. В яркой и напряженной борьбе белоруска уступила лишь россиянке Наталье Шевченко и стала серебряным призером. Сразу после финиша она поделилась своими эмоциями.
Динара Смольская, серебряный призер спринтерской гонки Кубка сильнейших по биатлону:
Я очень довольна, что наконец-то мы соревнуемся дома. В прошлом году я пропускала старты, стала вот мамой, поэтому сейчас у меня такие очень теплые чувства. Я очень рада, что болельщики приехали нас поддержать, что от вас такое внимание, от корреспондентов. И вообще, действительно, мы проводим какой-то праздник для нас, для всех. Мне очень радостно вернуться. И такие теплые чувства. Я сегодня шла на гонку, уже фотографировалась с болельщиками, уже мы обменивались теплыми словами. Поэтому такой глоток какой-то, не знаю, радости и счастья в этом сезоне.
Подробности в видео.