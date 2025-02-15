Динара Смольская выиграла серебро спринта Кубка сильнейших

Динара Смольская, серебряный призер спринтерской гонки Кубка сильнейших по биатлону:

Я очень довольна, что наконец-то мы соревнуемся дома. В прошлом году я пропускала старты, стала вот мамой, поэтому сейчас у меня такие очень теплые чувства. Я очень рада, что болельщики приехали нас поддержать, что от вас такое внимание, от корреспондентов. И вообще, действительно, мы проводим какой-то праздник для нас, для всех. Мне очень радостно вернуться. И такие теплые чувства. Я сегодня шла на гонку, уже фотографировалась с болельщиками, уже мы обменивались теплыми словами. Поэтому такой глоток какой-то, не знаю, радости и счастья в этом сезоне.

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