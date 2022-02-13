Белорусский биатлонист Антон Смольский финишировал на 14-й позиции в гонке преследования на ОИ

Наше внимание 13 февраля было сосредоточено на биатлоне: мужская и женская гонки преследования. Копилка нашей сборной не пополнилась медалями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первыми стартовали женщины. Отличный результат показала наша Анна Сола. Она отправилась на дистанцию 26-й с отставанием от лидера почти в 2 минуты. Но в итоговом протоколе спортсменка расположилась в шаге от пьедестала, заняв 4-е место. Нужно отметить и старания Ирины Лещенко. За пасьют она смогла отыграть 40 позиций, замкнув двадцатку сильнейших.