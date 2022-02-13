Женская гонка преследования на Олимпиаде в Пекине. Как выступили белорусские биатлонистки?

В Пекине 13 февраля разыгрываются семь комплектов медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наше внимание приковано к биатлону – здесь пройдет мужская гонка преследования. А вот девушки уже финишировали.

В женском пасьюте приняли участие три белоруски. Первой из наших на дистанцию отправилась Динара Алимбекова. Ее отставание от лидера составляло почти 1,5 минуты. Анна Сола проигрывала почти 2 минуты. Ликвидировать такое сложно, но возможно – при идеальной стрельбе. Алимбекова в первой части гонки выглядела неплохо и даже подтянулась к фаворитке, но на стойке допустила сразу три промаха и скатилась в середину протокола.