Женская гонка преследования на Олимпиаде в Пекине. Как выступили белорусские биатлонистки?

В Пекине 13 февраля разыгрываются семь комплектов медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наше внимание приковано к биатлону – здесь пройдет мужская гонка преследования. А вот девушки уже финишировали.
В Пекине 13 февраля разыгрываются семь комплектов медалей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наше внимание приковано к биатлону – здесь пройдет мужская гонка преследования. А вот девушки уже финишировали.
В женском пасьюте приняли участие три белоруски. Первой из наших на дистанцию отправилась Динара Алимбекова. Ее отставание от лидера составляло почти 1,5 минуты. Анна Сола проигрывала почти 2 минуты. Ликвидировать такое сложно, но возможно – при идеальной стрельбе. Алимбекова в первой части гонки выглядела неплохо и даже подтянулась к фаворитке, но на стойке допустила сразу три промаха и скатилась в середину протокола.
А вот другая наша спортсменка гонку провела отменно. Стартовав 26-й, Анна Сола показала поистине фантастическую скорость. И если бы она была точнее на стрельбище, то вполне могла бы ввязаться в спор за медали. Тем не менее финишную черту белоруска пересекла четвертой, отыграв таким образом 22 позиции. Впечатляющего прогресса добилась и третья участница – Ирина Лещенко. Она покинула стартовый городок последней, 60-й, а в итоге показала 20-е время дня.
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