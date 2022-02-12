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«Не справился со стойкой». Биатлонист Смольский рассказал, какие у него шансы на победу в гонке 13 февраля

12 февраля 2022 14:51
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Новости Беларуси. Медальную традицию продолжить, увы, не получилось. Антон Смольский не сумел попасть в призы по итогам биатлонной спринтерской гонки на Олимпийских играх в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Не справился со стойкой». Биатлонист Смольский рассказал, какие у него шансы на победу в гонке 13 февраля -1

Белорус появился в стартовом городке под 24-м порядковым номером. Первую часть дистанции серебряный призер индивидуальной гонки прошел уверенно, в числе лидеров. Но коварная стойка перечеркнула надежды на второй кряду пьедестал. Смольский допустил промах и автоматически выбыл из числа соискателей наград. В итоге он расположился на 10-й позиции финишного протокола.  

«Не справился со стойкой». Биатлонист Смольский рассказал, какие у него шансы на победу в гонке 13 февраля -4

Антон Смольский, биатлонист сборной Беларуси:  
Справился хорошо со стрельбой лежа, первых два круга прошел тоже в неплохой скорости, в хорошем состоянии. Не справился со стойкой. Штрафной круг, он помешал побороться за топ-6. Но все равно стартовая позиция на гонку преследования очень хорошая. И надеюсь, поборюсь завтра в гонке преследования.  

Остальные наши спортсмены, принимавшие участие в гонке, выступили значительно скромнее. Никита Лобастов с 4-мя промахами показал 57-е время дня. Максим Воробей – 71-й, Дмитрий Лазовский – 78-й. А вне конкуренции оказался норвежец Йоханес Бе.

Завтра, 13 февраля, у биатлонистов сверхнасыщенная программа. В 12:00 по минскому времени стартует женская гонка преследования. А в 13:45 запланирован мужской пасьют.  

Биатлонист Антон Смольский завоевал первую олимпийскую медаль в Пекине – читайте здесь.  

# Зимняя Олимпиада # Антон Смольский # Никита Лобастов # Дмитрий Лазовский # Максим Воробей # Йоханес Бе # Фотофакт

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