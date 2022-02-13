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Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели

13 февраля 2022 20:07
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Олимпийские игры в Китае буквально проникли в нашу жизнь, да и не только нашу. Вся страна и весь мир наблюдают за баталиями 92 команд, которые претендуют на награды 24-х зимних главных Игр четырехлетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой неделе в медальном зачете на лидирующие позиции претендуют Норвегия, Германия и США. В течение семи дней то одна, то другая дружины забирали пальму первенства. Отметим, что норвежцы являются рекордсменами по завоеванию олимпийских наград. Белорусы пока в медальной гонке 22-е.

Совет Международного союза конькобежцев вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Согласно этому предложению, в сезоне 2023/2024 во взрослых соревнованиях смогут участвовать атлеты с 16 лет, а с сезона 2024/2025 – уже с 17 лет. Нынешний минимально допустимый возраст – 15 лет. Озвученная причина – защита физического и ментального здоровья.

Конгресс ISU пройдет в июне в Таиланде.

Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели-1

20-я позиция и у нашей горнолыжницы Марии Шкановой. Четвертая Олимпиада принесла белоруске наивысший результат. В Ванкувере у нее было 28-е место.

Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели-4

Мария Шканова, участница Олимпийских игр (горные лыжи):
Привет, Беларусь! Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. 20-е место на Олимпийских играх – это лучший результат в истории горнолыжного спорта Беларуси. Спасибо всем, кто верил и поддерживал.

Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели-7

11-е место в рейтинге самых стильных спортивных моделей олимпийцев получила белорусская экипировка. На Олимпиаде в Пекине у наших спортсменов отметили шарфы – яркий элемент белорусской формы.

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# Зимняя Олимпиада # Юлия Силипицкая # Мария Шканова # Фотофакт

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