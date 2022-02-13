Беларусь – 22-я в медальном рейтинге ОИ. Обзор главных спортивных событий недели

Олимпийские игры в Китае буквально проникли в нашу жизнь, да и не только нашу. Вся страна и весь мир наблюдают за баталиями 92 команд, которые претендуют на награды 24-х зимних главных Игр четырехлетия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этой неделе в медальном зачете на лидирующие позиции претендуют Норвегия, Германия и США. В течение семи дней то одна, то другая дружины забирали пальму первенства. Отметим, что норвежцы являются рекордсменами по завоеванию олимпийских наград. Белорусы пока в медальной гонке 22-е.

Совет Международного союза конькобежцев вынес на конгресс организации 2022 года предложение о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании. Согласно этому предложению, в сезоне 2023/2024 во взрослых соревнованиях смогут участвовать атлеты с 16 лет, а с сезона 2024/2025 – уже с 17 лет. Нынешний минимально допустимый возраст – 15 лет. Озвученная причина – защита физического и ментального здоровья.