«Меня нужно ущипнуть, чтобы я проснулась». Анна Сола о победе в спринтерской гонке в Эстерсунде

Новости Беларуси. Исторический день в белорусском биатлоне. У нашей сборной 10 декабря две медали, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Сола одержала великолепную победу в спринтерской гонке, опередив ближайшую преследовательницу почти на 47 секунд. Наша спортсменка показала потрясающую стрельбу и была практически недосягаема на трассе. Второе место у француженки Жюстин Брезаз-Буше, а замкнула тройку лидеров представительница Норвегии Мартэ Олсбю-Ройселанн, которая по итогам гонки получила желтую майку лидера. Отметим и Динару Алимбекову. Она продолжает стабильно финишировать в топ-10. Сегодня в ее активе 8-я позиция и один досадный промах. Ирина Лещенко заняла 44 место, Елена Кручинкина – 85-е, а ее сестра Ирина – 95-е.

Анна Сола, победительница спринтерской гонки: Я в это не верю. Мне кажется, меня нужно ущипнуть, чтобы я проснулась. Я суперсчастлива. Я в это пока не верю. Это невозможно!

Приятную сенсацию преподнесли и наши парни. Антон Смольский завоевал бронзовую награду. Благодаря безукоризненной стрельбе и хорошему ходу он принес первый за пять лет мужской подиум Кубка мира. Победу одержал немец Йоханесс Кюн. Это его первая виктория в карьере. А серебро – у шведа Мартина Понсилуомы. В пределах десятки свою гонку завершил еще один белорус – Дмитрий Лазовский, у которого в активе также нет штрафных кругов. Роман Елетнов с одной непораженной мишенью занял 19 позицию, Сергей Бочарников – 52-ю, Максим Воробей – 91-ю.

С успешным выступлением на первых этапах Кубка мира национальную команду Беларуси по биатлону поздравил Президент. По словам Александра Лукашенко, завоеванные медали в личных гонках и эстафете дарят болельщикам надежду на яркий олимпийский сезон.