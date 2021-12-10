Минское «Динамо» уступило «Торпедо» в домашнем матче в рамках КХЛ

Но «зубры» стали редко радовать болельщиков победами. В последних пяти дуэлях динамовцы одержали лишь две виктории. 10 декабря на домашней арене болельщики ждали только положительного результата – не получилось. Первый период оказался безголевым. Во второй 20-минутке, несмотря на несколько перспективных моментов и достаточно неплохую игру у хозяев, вперед вышли именно гости, а после перерыва они увеличили отрыв. Но на последних секундах подопечные Вудкрофта все-таки размочили счет.