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Минское «Динамо» уступило «Торпедо» в домашнем матче в рамках КХЛ

10 декабря 2021 20:34
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» в домашнем матче уступило «Торпедо» в рамках Континентальной хоккейной лиги со счетом 1:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В турнирной таблице команды борются за плей-офф.

Минское «Динамо» уступило «Торпедо» в домашнем матче в рамках КХЛ-1

Но «зубры» стали редко радовать болельщиков победами. В последних пяти дуэлях динамовцы одержали лишь две виктории. 10 декабря на домашней арене болельщики ждали только положительного результата – не получилось. Первый период оказался безголевым. Во второй 20-минутке, несмотря на несколько перспективных моментов и достаточно неплохую игру у хозяев, вперед вышли именно гости, а после перерыва они увеличили отрыв. Но на последних секундах подопечные Вудкрофта все-таки размочили счет.

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

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