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Копилка белорусов пополнилась сразу 11 медалями на ЧМ по тайскому боксу

10 декабря 2021 17:11
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Новости Беларуси. Белорусские бойцы ударно провели очередной день чемпионата мира по муай-тай. Турнир проходит в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша копилка пополнилась сразу 11 медалями.  

Копилка белорусов пополнилась сразу 11 медалями на ЧМ по тайскому боксу-1

Пять человек вышли в 1/2. Это гарантировало им как минимум бронзу. Еще двое квалифицировалось в финал. А это минимум серебро. Екатерина Сахарова стала чемпионкой мира среди юниоров. Даниил Максимов и Елизавета Сидорова поднялись на вторую ступень пьедестала. Артем Лущик – с бронзой.  

# Тайский бокс # Екатерина Сахарова # Даниил Максимов # Елизавета Сидорова # Артем Лущик # Фотофакт

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