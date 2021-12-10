Копилка белорусов пополнилась сразу 11 медалями на ЧМ по тайскому боксу

Новости Беларуси. Белорусские бойцы ударно провели очередной день чемпионата мира по муай-тай. Турнир проходит в Таиланде, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наша копилка пополнилась сразу 11 медалями.

Пять человек вышли в 1/2. Это гарантировало им как минимум бронзу. Еще двое квалифицировалось в финал. А это минимум серебро. Екатерина Сахарова стала чемпионкой мира среди юниоров. Даниил Максимов и Елизавета Сидорова поднялись на вторую ступень пьедестала. Артем Лущик – с бронзой.