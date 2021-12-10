Антон Смольский стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по биатлону в Австрии

Новости Беларуси. Хорошие новости из австрийского Хохфильцена, где 10 декабря начался этап Кубка мира по биатлону. Бронзу в мужской спринтерской гонке выиграл наш Антон Смольский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мы долго этого ждали, где-то не верили, но дождались. Антон Смольский – бронзовый призер этапа Кубка мира по биатлону, который начался в Австрии. Невероятным успехом для белорусского стреляющего лыжника завершилась спринтерская гонка, во время которой он показал впечатляющий результат и смог занять третье место на пьедестале.

Отметим, что личных наград в мужском биатлоне у нас не было на протяжении долгих пяти лет. Опередить белоруса смогли только спортсмены из Швеции и Германии. Благодаря третьему времени дня Смольский поднялся на 16-е промежуточное место в общем зачете Кубка мира.