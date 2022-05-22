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Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы

22 мая 2022 18:29
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В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы-1

Юлия Силипицкая, СТВ:
Начнем, пожалуй, с самого широкомасштабного проекта, который зародился всего год назад, но получил огромную популярность среди белорусов и гостей. «Вытокі» – культурно-спортивный праздник, который позволяет всем желающим прикоснуться к культурному и историческому наследию малых городов Беларуси, а также найти спортивные и творческие таланты. Главный идейный вдохновитель – Национальный олимпийский комитет.

Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы-4

В этом сезоне праздник стартовал в Речице. Этому городу есть что показать и чем гордиться. В Год исторической памяти Речица сделала акцент на своем культурном наследии. Это торговый путь «Из варяг в греки», благодаря которому и появился райцентр. Афиша на уикенд впечатляющая: от экскурсий на метизный завод – к слову, ему уже 110 лет – до выставок ремесленников и демонстрации современных брендов белорусских предприятий.

Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы-7

Наши дизайнеры также покорили присутствующих. Модный показ «Роднае моднае» не оставил равнодушной публику. Ну как же без прекрасных гастрономических изысков, все это можно было попробовать на фуд-кортах. Венцом культурной программы стал концерт органной музыки.

Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы-10

Но все же квинтэссенция праздника – спорт! Олимпийский квест «Крок да Алiмпу», 30 локаций разных видов спорта. А еще в Речицу приехали известные олимпийцы: Сергей Мартынов, Сергей Новиков, Дмитрий Довгаленок и другие. Попробовать свои силы и пообщаться с легендами отважились 7 тысяч человек. 4 тысячи стали обладателями уникальных призов. Кстати, чтобы пройти тот или иной маршрут, пришлось постоять в очереди.

Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы-13

В рамках праздника состоялся семинар, где специалисты обсуждали вопросы олимпийского образования и презентовали проекты, которые призваны помочь привить детям и молодежи любовь к спорту и здоровому образу жизни. Не только зрелищ, но и хлеба для будущих чемпионов. НОК Беларуси преподнес городу подарок – сертификат на усиление спортивной инфраструктуры.

Эстафету праздника уже на следующей неделе подхватит Столин, а потом Новогрудок, Горки, Полоцк и Копыль.

Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы-16

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# Фестиваль # Юлия Силипицкая # Сергей Мартынов # Сергей Новиков # Дмитрий Довгалёнок # Фотофакт

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