Мартынов, Новиков, Довгалёнок. В Речицу на «Вытокі» приехали известные олимпийцы

В программе «Неделя» на СТВ рубрика «Спорттаймер».

Юлия Силипицкая, СТВ:

Начнем, пожалуй, с самого широкомасштабного проекта, который зародился всего год назад, но получил огромную популярность среди белорусов и гостей. «Вытокі» – культурно-спортивный праздник, который позволяет всем желающим прикоснуться к культурному и историческому наследию малых городов Беларуси, а также найти спортивные и творческие таланты. Главный идейный вдохновитель – Национальный олимпийский комитет.

В этом сезоне праздник стартовал в Речице. Этому городу есть что показать и чем гордиться. В Год исторической памяти Речица сделала акцент на своем культурном наследии. Это торговый путь «Из варяг в греки», благодаря которому и появился райцентр. Афиша на уикенд впечатляющая: от экскурсий на метизный завод – к слову, ему уже 110 лет – до выставок ремесленников и демонстрации современных брендов белорусских предприятий.

Наши дизайнеры также покорили присутствующих. Модный показ «Роднае моднае» не оставил равнодушной публику. Ну как же без прекрасных гастрономических изысков, все это можно было попробовать на фуд-кортах. Венцом культурной программы стал концерт органной музыки.

Но все же квинтэссенция праздника – спорт! Олимпийский квест «Крок да Алiмпу», 30 локаций разных видов спорта. А еще в Речицу приехали известные олимпийцы: Сергей Мартынов, Сергей Новиков, Дмитрий Довгаленок и другие. Попробовать свои силы и пообщаться с легендами отважились 7 тысяч человек. 4 тысячи стали обладателями уникальных призов. Кстати, чтобы пройти тот или иной маршрут, пришлось постоять в очереди.