«Везде была борьба». В Минске прошёл командный чемпионат Беларуси по настольному теннису

Новости Беларуси. 21 мая в Минске на базе Республиканского центра олимпийской подготовки прошел командный чемпионат Беларуси по настольному теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Четыре мужские и четыре женские команды, которые показали наиболее высокие результаты по итогам первых двух туров в высшей лиге, сегодня выявляли лучших в суперфинале. Победителями среди женских команд стала сборная Республиканского центра олимпийской подготовки, у мужчин викторию праздновали действующие чемпионы – команда РЦОП-2.

Ростислав Жадько, старший тренер национальной команды Беларуси по резерву:

Фаворитами, конечно, были команда РЦОП у мужчин. И там, и там. Можно было ожидать борьбы. Регионы вполне конкурентоспособные, несмотря на то, что полуфинальные игры были довольно... 4:0 закончились, но везде была борьба. Поэтому сказать, что явные фавориты – нет, но, в принципе, учитывая, что и в РЦОП-1, и в РЦОП-2 игроки национальной команды участвуют, конечно, они немного фаворитизированы.

Дарья Триголос, победитель турнира (РЦОП):

Соревнование было серьезное, конечно, мы настраивались на борьбу с любым соперником. Не знаю, как девочки, лично я волновалась и вчера, и сегодня. Но все сложилось удачно в нашу пользу, и вчера, и сегодня 4:0. Вроде, по счету легко, но легко не было, мы настраивались за каждый мяч бороться.